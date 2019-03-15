不是竹科 全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



全台科學園區薪資行情到底如何?科技重鎮的竹科，一直被認為是含金量最高的科學園區，但1111人力銀行比較全台科學園區的高學歷求職者薪資分布發現，「內湖科技園區」含金量最高，碩博士平均薪資為5萬4,136元，相較於園區外碩博士平均薪資4萬6849元，明顯高出7,287元（15.5%）；竹科碩博士平均薪資5萬4,009元排名第二，南科第三、中科排名第四。

另一方面，去年起薪成長最多的是職務，由「光電IC／電子通訊」新鮮人起薪3萬8,916元拔得頭籌，起薪年成長8.1%，高居20大類職務之冠，堪稱2018年含金量最高的工作。「法務專利／顧問諮詢」3萬6,528元排名第二，起薪年成長7.7%；「學術研究／教育師資」入行起薪3萬6,479元排名第三，起薪年成長4.92%。

1111人力銀行今日公布「2018年度薪資調查」顯示，去年薪資水準3萬6,571元，較2017年3萬6,200元，整體略為提升1.02%。起薪最高的產業由「電子科技／資訊／軟體／半導體」奪冠，入行即有3萬5,413元，起薪次高則是「建築營造／不動產相關」產業，起薪落在3萬4,807元，第三名則「金融投顧／保險相關」3萬4,596元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，由於2017及2018上半年全球經濟景氣持續上揚，GDP提升，企業獲利提升，因而帶動調薪，去年名目薪資水準向前邁進一小步，但扣除物價因素後，民眾對薪資提升感受仍然不明顯。

至於去年起薪成長最多的「光電IC／電子通訊」，李大華分析，原因是此為資訊科技業的主力職務，光電IC/電子通訊從業者，具有數位經濟的核心技術，包括IoT物聯網、AI人工智慧、雲端運算、大數據分析、擴充實境AR、虛擬實境VR等題材火熱，市場端人才需求激增，加上中國對岸挖角壓力，國內科技廠商為留住高端研發人才，因而祭出高薪搶人。

起薪墊底的職務分別是「美編設計／裝潢設計」、「幼教才藝／補習進修」及「美容美髮／餐飲旅遊」，起薪分別為2萬9,087元、2萬9,208元與2萬9,941元，平均起薪都在3萬元以下。三都已經連續四年落在排行榜的末段班。

「2018年度薪資調查」主要呈現去年不同資歷求職者的經常性薪資平均水準。樣本資料取自1111人力銀行求職者資料庫，針對2018年新增／更新履歷的求職會員填寫的現職（待業者則採用最後一份工作）待遇，依產業別、職務別、工作地做分類，有效樣本總數為29萬7,140筆，資料選取時間自2018年1至12月。抽樣調查信心水準為95%，正負3個百分點。