全球智能產品231億個 不設防小心成實境秀被看光光

2019-03-15 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處今（15）日指出，隨著物聯網興起後，民眾透過電腦或行動設備上網進行消費早已是常態，智能產品在日常生活中的使用也愈來愈普及，但以民眾常使用於監測家中嬰幼兒和長輩的網路攝影機為例，不少人甚至把它當做居家安全設備之一，不過發現被駭客入侵的情形國內外都時有所聞，駭客甚至從女性朋友的網絡攝像頭中偷走她的裸照並勒索她。

消保處表示，智能產品遭駭客入侵，在侵犯穩私權部分目前已有個資法相關法律規範可以作為處罰的依據。但，因為產品設計遭駭客入侵，影響消費者權益部份，消保處表示，目前全球各國都尚未有相關罰則，目前在台灣也仍屬於行政指導位階，未來是否將入法更進一步保護消費者權益，消保處將邀集相關單位共同深入討論，並參考國際趨勢。

今日記者會現場，透過工程師的實機演示便發現，網路攝影機可以被使用者以外的第三方駭入的情節，除了請消費者小心堤防隱私曝光外，也呼籲業者在開發新產品和提供服務時，須以維護消費者隱私權為重要考量。

消保處進一步指出，最重要的還是在「消費者自我保護意識的提升」，因為任何品質再好的產品設計，都沒有打不開的鎖。

消保處表示，消費者不諳智能產品的操作或根本未設密碼，是隱私外流的重要原因，產品設計的問題也不可小覷。消保處特別提醒，手機、App尤其是民眾遭駭的大宗，消費者使用時一定要記得定期進行軟體和密碼的更新。

而除了網路攝影機外，消保處指出，手機、App、可穿戴的智慧手環手表，到聲控助手、智慧電視，以及無人車…等，越來越多智能產品不僅能上網，還會接收與發送資料。目前全球智能產品已達到231億個，超過人類總數的三倍，在智慧家庭的時代很快就要到來的同時，使用者的自我保護意識也需要快速被提升。

因此，為響應消費者國際聯盟（Consumers International 簡稱CI），消保處特別將今日的世界消費者日主題訂為「值得信賴的智能產品」，提醒民眾隱私外流的模式，並學習自我保護。