宏達電VR訂閱吃到飽4月2日上市 開發者分潤升至八成

2019-03-15 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



VIVEPORT INFINITY訂閱服務吃到飽將登場。 圖／宏達電提供 分享 facebook

宏達電（2498）今（15）日宣布，全球首創無限量VR訂閱服務Viveport Infinity將在4月2日正式上市，提供訂閱會費每個月美金12.99 元（新台幣419元）與每年美金 99元（新台幣3,199元）的不同選擇；另外，Viveport同步提高今年的開發者分潤至八成。

宏達電指出，Viveport Infinity訂閱服務吃到飽將登場，會員將能夠無限量使用訂閱內容庫中超過600款軟體與遊戲，且獲得如全新Viveport Video影片播放軟體等專屬會員服務。現有的Viveport訂閱服務會員，包括已經預付訂閱會費的會員，及在今年4月2日前訂閱的新會員，仍可以在今年間維持原價格續訂Viveport訂閱服務。

Viveport總經理Rikard Steiber表示，「為VR產業建置全新的內容商業模式，充分結合市面上豐富而高品質的VR內容，也創造出讓使用者更頻繁使用VR裝置的需求。同時，本服務也希望幫助開發者能夠更容易觸及消費者。隨著單一Infinity用戶能夠輕易地接觸到多位開發者的作品，未來將更能有效地創造潛在營收」。

Viveport Infinity訂閱服務適用VIVE與Oculus Rift裝置，特定應用內容也將兼容於搭載VIVE WAVE平台的所有VR一體機裝置。宏達電表示，Viveport Infinity將能夠接觸到更多不同VR裝置的使用者，也將開發者的優質作品帶到更多更廣的消費者手中。

宏達電指出，為進一步協助參與Viveport Infinity的內容開發夥伴，自今年4月1日到12月31日間，針對Viveport Infinity中的內容，Viveport將其開發者分潤機制從七比三的比例調漲為八比二的比例。

此外，Viveport Infinity會員可以無限制地享受體驗VR內容，讓更多開發者可因此增加內容被下載與遊玩的次數並增加其潛在的營收。