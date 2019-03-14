親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

工研院AI技術 輔助醫師判讀病變嚴重程度

2019-03-14 22:24經濟日報 記者張義宮╱即時報導

工研院運用AI技術，在智慧醫養方面，推出「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」，是國際上目前唯一可偵測四種主要的病徵，並且清楚標示位置的AI判讀技術，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀。

工研院巨資中心主任馮文生發表工研院開發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」，可...
工研院巨資中心主任馮文生發表工研院開發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀。圖／工研院提供
分享

醫師糖尿病
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

AI應用機會 工研院：需軟硬體整合

2019-03-14 20:29

工研院談AI大未來商機 產官學交流

2019-03-14 14:23

智慧城市展 今年首創智慧交通展

2019-03-14 14:23

智慧城市展／東元聚焦3領域 機器人吸睛

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

業務最前線／兩方向思考 賺數位經濟紅利

2019-03-14 02:58

智慧城市展 遠傳將秀5G應用

2019-03-13 23:53

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

解彰濱急單缺工 產業移工可外展試辦三年

2019-03-14 00:26

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top