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製造業邁向未來關鍵 工研院展示AI機器人夾取技術

2019-03-14 22:20經濟日報 記者張義宮╱即時報導

工研院展示新開發的AI機器人夾取技術。自主學習機器手臂是未來製造業邁向AI時代的關鍵技術，目前工廠中的機器手臂必須仰賴專業工程師針對不同應用客制化控制程式來達成任務，造成換線/任務耗時耗力。工研院表示，以深度增強式學習(Deep Reinforcement Learning，DRL)為基礎，研發自主學習之隨機工件取放料技術，簡單、易用，補足勞力需求。

AI機器人夾取技術透過自主學習，可讓機器手臂在短短12小時學會夾取不同形狀與位置...
AI機器人夾取技術透過自主學習，可讓機器手臂在短短12小時學會夾取不同形狀與位置物體的方法。圖／工研院提供
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工研院機器人製造業
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