清惠光電爆欠薪 員工組自救會到竹縣議會陳情

2019-03-14 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



新竹縣湖口鄉清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，員工自組自救會昨天到縣議會舉白布條陳情。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣湖口鄉清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，員工自組自救會昨天到縣議會舉白布條陳情；縣府勞工處指出，已協調資方盡速和員工溝通付款時程，保障勞工權益。

清惠光電總經理黃必成說，面對產業過度競爭及逐漸衰退，公司仍奮力爭取訂單及尋求資源與資金挹注，解決短期的營運困境，這兩年董事與主管都將給付員工薪資列為優先目標，期盼員工能共體時艱，公司也會對客戶、銀行、供應商負責。

自救會指出，公司去年9月28日結清員工年資並發資遣費，因公司資金困難，資遣費1年內按月分期付款，員工體諒也接受，但去年10月開始還了4期後即未再支付，且結清年資後仍有50多人被回聘工作，1、2月的工資也被積欠，約有上百名員工被積欠資遣費及薪資。

自救會也不滿，廠房3月4日晚上無預警斷電，至今仍無法復電，領不到薪水也等不到公司高層出面說明，只好到縣議會及勞動部等主管機關陳情尋求協助。

縣府勞工處指出，資方解釋湖口仍有1個廠還在營運，且有廠商應付款還未進帳，資金暫時有缺口，已協調資方爭取客戶盡早付款，優先給付積欠員工的薪資和資遣費，給付時程也應盡快與勞方溝通，好讓員工安心。