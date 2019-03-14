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西門子台中數位化體驗及研究中心 年底前啟用

2019-03-14 20:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

西門子在台中的數位化體驗及研究中心預計年底前啟用，斥資1.2億元，作為支援台灣智慧機器產業的發展。西門子將持續強化跟中鋼（2002）在自動化解決方案的合作關係。去年對台灣採購倍增至近30億元，以製造業零件為主，預估今年將維持去年的高峰水準。

特別是在永續能源方面，將提供台電智慧電表管理系統EnergyIP，優化電力傳輸效率和供電品質，因應2022年前全台逾300萬個智慧電表的管理和確保再生能源電力傳輸的穩定。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉主持「西門子攜手台灣共創2020+ AI新世代」記者會，他指出，2019年正值西門子在台成立30周年，今後將致力深化人工智慧在台灣各產業中的應用，加速台灣數位轉型、智慧升級與發展永續。

他表示，透過巨量數據的蒐集與分析，搭配專業領域知識，以人工智慧科技的智慧演算，提供決策者更精準判斷的依據，提升產業生產力和效率，為社會經濟發展創造可觀價值。

西門子已投入人工智慧研發三十餘年，將其電氣化、自動化與數位化的專業與人工智慧科技完美結合，致力協助台灣在智慧製造、永續能源、智慧基礎建設全方位數位轉型和智慧升級。

艾偉強調，2019年西門子將繼續深化在未來製造、永續能源、智慧基礎建設三大領域業務發展，預計將在台灣推動成立物聯網使用者組織MindSphere World，結合產官學專家打造工業物聯網生態鏈。

在台中智慧製造試營運場域完成「數位化體驗暨研發中心」的建置，作為支援台灣智慧機械產業的發展；同時也將進駐「亞洲‧矽谷」計畫桃園市虎頭山物聯網創新基地，展示西門子最先進數位科技，協助台灣全面落實人工智慧於產業中的應用與普及，共創2020+ AI新世代。

針對2020年暨之後數位化的大趨勢，西門子集團聚焦14項關鍵科技，包括積層製造、自主機器人、區塊鏈技術應用、智慧物聯電動交通、邊緣運算設備、網路安全、工業數據分析及人工智慧、分散式能源系統、儲能系統、自動化未來、材料科學、電力電子系統、流程模擬及數位雙胞胎、軟體系統與製程。

近年推出開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，為人工智慧的深度學習和智慧演算打下基礎。此外，每年投資超過5億歐元訓練專業人才，至今培育逾800位人工智慧與數據分析專家，在全球產業累積亮眼的人工智慧成功實績，在生產製造上可提高預測性分析和降低30%品質測試成本；軌道交通上可降低33%列車延誤發生並達成99.9%的列車安全可靠度；降低20%天然氣發電機組的氮氧化物排放量，並優化燃氣輪機運作效率。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉。 記者張義宮／攝影
台灣西門子總裁暨執行長艾偉。 記者張義宮／攝影
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