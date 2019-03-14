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「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31台灣醒報 記者施養正╱台北報導

清大教授賴志煌（右）、林秀豪（左）與台灣半導體研究院合作製造出MRAM為基底的半...
清大教授賴志煌（右）、林秀豪（左）與台灣半導體研究院合作製造出MRAM為基底的半導體晶圓。（photo by 施養正/台灣醒報）
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是什麼樣的記憶體技術讓台積電、三星、英特爾等全球半導體大廠都趨之若鶩？答案是「磁阻式隨機存取記憶體」（MRAM）。由清大教授賴志煌、林秀豪帶領的團隊長期研究MRAM的製程及操控，成功研發出新一代MRAM的應用雛形，並將成果刊登於知名期刊《自然材料》。

不失憶記憶體

賴志煌說，MRAM在斷電時不會使儲存的資料流失，是一種不會「失憶」的記憶體。未來可廣泛應用於智慧物聯網、人工智慧及自動車等高端技術。

「MRAM更快、更便宜、更省電」，他表示，電腦、手機、平板等3C產品隨處可見，其核心功能不外乎資訊的處理及儲存，有別於台灣目前極具優勢的主流記憶體，MRAM兼具處理及儲存資訊的功能，且斷電時不會流失資訊，並於電源開啟時即可運作，而相較主流記憶體，MRAM的能源消耗更低、讀寫速度更快。

賴志煌舉例，傳統的主流記憶體普遍使用於電腦及手機，但缺點是，機器在待機時，電池會持續耗電，記憶體也持續運作，因此即使擺著不用也會產生極大耗能，而新一代的「磁性記憶體」（MRAM）卻能在螢幕待機時有效節電，假設遭遇突發斷電時，MRAM也能及時回復當下正在操作的資料。

創新技術冠全球

「想在下個世代的半導界引領風騷，就必須創新技術。」科技部政務次長謝達斌說，近年來中國砸下鉅資發展半導體產業，台灣想在國際競爭下脫穎而出，勢必得從現有優勢中在提出創新技術，賴、林兩位教授的研究突破學界超過50年的技術瓶頸，並能與現代的電子技術無縫接軌。

林秀豪說，MRAM技術已接近量產階段，雖然有國外廠商先前有類似研究，但在操控磁性元件時容易過熱導致產品燒毀，而目前團隊正在研究真正能應用於生活的技術，提升記憶體的靈活度，本次研究也突破長期以來各大廠及學界為能成功的「自旋流技術」。

「我研究了20年！」賴志煌說，他在史丹佛大學畢業論文的題目就是研究MRAM，經過長期的研發，總算在林教授極科技部的協助下修成正果，目前也和台灣半導體研究院合作製造出MRAM為基底的半導體晶圓。但他也提醒，磁性記憶體長期始終是學界的冷門議題，而研究人員對於磁性元件的不了解，也是現階段研發技術的最大難題。

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