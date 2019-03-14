AI應用機會 工研院：需軟硬體整合

2019-03-14 20:29 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



工研院在會場展示AI智慧貨架服務，只要從展櫃拿下產品，即可在手機上自動結帳。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 工研院14日舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」，展示了許多工研院與產業合作推出的AI應用服務，如糖尿病診斷輔助技術、智慧貨架等。工研院巨資中心主任馮文生表示，雖然AI可以幫助產業發展，但還需配合前端資料的整合，針對不同產業進行不同AI服務設置，才能讓台灣成為AI發展大國。

用AI產出有效資訊

馮文生指出，需要因應不同產業進行不同的規劃服務。以半導體為例，利用AI便可以幫助大量生產的半導體進行新模型開發的任務。以往這些行為都要靠資深工程師花費許多時間完成，現在只需要結合AI蒐集大量模型資料，就可以快速產出符合需求的模型，替競爭激烈的半導體產業節省大量開發成本。

他也提到，比起半導體大廠，台灣許多中小製造業因資本不足，沒有辦法進行大規模的服務，但是透過AI幫忙蒐集資料進行比對，也可以讓中小企業很快速的改變生產模式，持續發揮台灣擅長的製造業。

「台灣討論AI十分熱絡，但對於AI實際應用的情況卻沒有很了解。」馮文生表示，除了產業面，以糖尿病眼部檢測服務為例，許多偏鄉非常缺乏眼科，而如果可以在偏鄉設置無人的AI檢測服務，提高潛在病患早期發現的比例，進而提早預防，就可以減少醫療成本支出與保障偏鄉民眾的就醫權。

軟硬體整合

不過他也提到，AI並不是產業發展的萬靈丹，需要透過前段技術的整合，並蒐集足夠多的數據支撐資料庫。台灣作為軟硬體大國，可以發展軟硬體整合的服務技術，而工研院可以提供跨領域交流的環境，協助台灣產業發展AI。

【更多精采內容，詳見 】