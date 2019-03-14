林之晨將接棒 再衝台灣大下一個十年榮景

2019-03-14 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大總經理鄭俊卿即將在3月底屆齡退休，仍將留在富邦集團貢獻所常，鄭俊卿回想，在台灣大任職11年多，近五年則擔任總經理，在台灣大任職期間是職涯的最高峰，很感謝有這樣的環境可以發揮所長，還可以退休退在最高點。林之晨將於4月1日接任台灣大總經理職務，他今日以台灣大顧問身分出席台灣大哥大基金會記者會。鄭俊卿大「讚」林之晨，是個很好的接班人，可以再衝另一個十年榮景。

鄭俊卿表示，目前整體台灣大營收中，電信貢獻比重已經低於60%，momo貢獻約35%，帳單代收、行動廣告及影音內容等創新服務都在快速成長，也看好林之晨加入之後，以年輕人衝勁可以看到新格局，電信業將長江後浪推前浪。

鄭俊卿也認為，未來三到五年，語音營收將呈現10%到15%衰退，過去語音衰退，但仍有行動上網的數據營收持續成長，但去年499元資費戰後，4G資費回不去了，壞處是資費回不去了，好處是低價吃到飽帶動台灣行動傳輸量快速成長，也推升創新服務有更多資源、更好發展。

鄭俊卿表示，台灣大2018年創新服務占整體電信營收約10%，2019年可望有高度成長，貢獻電信營收比重可望來到15%。

林之晨近兩個月天天台灣大密集開會，鄭俊卿笑著說。他都比我早來比我晚走。

林之晨觀察，台灣大是電信業中最領先的業者，營運模式最有效率，更是連續七年電信獲利王，團隊中人才人才濟濟，未來面對挑戰是戰場的改變，不是團隊的問題，因此可以開創新戰場，發揮更好的集團效益。

林之晨表示，台灣大在電信產業打下很好的基礎，momo也是電商第一名，看好momo未來可望挑戰1,000億元營收，不僅是電商龍頭，更要成為零售霸主，同時要整合有線電視發揮效益，而5G更將發展垂直領域的應用，台灣大可望發揮電信加平台加軟體的優勢。

鄭俊卿表示，按照過去momo成長歷史，每年維持二成成長不是問題，應該有機會在三到四年，甚至更短時間突破千億營收。

林之晨表示，未來要結合台灣大跟AppWorks，發展垂直領域物連網，結合整體集團，發展5G應用，包含車聯網、家戶聯網、智慧電錶，商業及工業用服務等。