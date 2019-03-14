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2019智慧城市展 大同展示四大主題

2019-03-14 19:41經濟日報 記者張義宮╱即時報導

在2019智慧城市展中，大同將百年累積的經驗與技術創新應用在「智慧能源」、「智慧農業」、「智慧醫療、生活」與「車聯網」四大主題，開發成果已具產業實績的實力。

智慧能源方面，大同指出，持續深耕智慧能源，提供創能、儲能、節能再進化的解決方案，包括在南部打造全台第一座已併網百萬瓦時(MWhr)級的儲能案場實績，並開發大型太陽光電與移動式變電站整合的漁電共生太陽能電廠，另有分散式智慧微電網解決方案、需量反應用戶群代表與時間電價能源管理應用概念的中央監控管理系統。

藉由大同提供之大型太陽光電廠、儲能分散式電網及智慧系統整合解決方案的建置，能將政府再生能源的應用能量發揮最大效益，並帶動台灣整體儲能及電網系統整合的產業競爭力。

智慧農業則規劃傳統農業導入智慧能源系統整合，為台灣小農帶來高效益。大同表示，氣候極端變化是農業新的考驗，將多年的智慧能源與系統整合經驗導入智慧農業領域，應用大數據分析結合溫控、澆灌、種苗生長，建立智慧系統與服務平台，為國內農產與外銷提供產業效益升級解決方案。

智慧醫療、生活 則將醫療與日常生活結合的整合方案。大同強調，重視以人為本的居家生活品質及醫療用藥安全，「智慧醫療與生活」展區將健康空間的概念結合大同智慧家電產品展示精緻生活品質的現代家庭，醫療方面則是展出由大同醫護開發已應用於大型教學醫院的智慧藥盒，這是貼心服務病患安全用藥的解決方案。

車聯網規劃從裝置到系統平台的解決方案；大同將以集團力量與台灣車聯網產業協會共同展示「車聯網」主題，提供給車聯網從裝置到系統平台的解決方案。展出內容包含福華電子可達到掌握即時路況及行車安全目的之DSRC通訊模組；精英電腦展示ECS IoV平台及整合型的充電樁與系統，該充電裝置使消費者和企業能夠充分利用CCS通過ISO/IEC 15118實現智能充電的優勢，功能包括通過即插即用以及自動和安全支付，優化負載管理停車場和車隊充電，以及能源組合優化。同時，與車聯網協會共同展示自駕車模擬平台的系統亦於本次車連網主題中展出。

大同太陽光電車聯網
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