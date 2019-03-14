煙波飯店搶婚宴商機 下訂專案送蘋果產品

2019-03-14 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹地區婚宴龍頭煙波大飯店新竹湖濱館，白色情人節推出「我眼裡的蘋果 You're the apple of my eye」婚宴專案！即日起至今年4月30日，新人只要成功下訂婚宴專案，在2019任擇一「好蘋日」舉辦婚禮，依下訂日贈送iPhoneXs、iPad pro 2018、Apple Watch series 4對錶商品。

煙波大飯店新竹湖濱館表示，今年婚宴檔期大吉日僅剩35天，此專案適用「好蘋日」日高達260天（白色情人節起算）。煙波大飯店新竹湖濱館宴會業務經理鐘心言建議，新人可先選宜嫁娶的好日子登記結婚，再挑選方便的時間辦婚禮，一來符合禮數，又可為新人省下大筆費用，也較不易與其他新人撞期，賓客皆能出席現場給予新人祝福。

鐘心言強調，辦好婚宴其實很簡單，選對神隊友，天天都是賓主盡歡的好嫁日。

挾飯店場地優勢，煙波大飯店新竹湖濱館坐擁青草湖周邊戶外綠意，渡假村式空間寬敞而舒適，歐式古堡典雅建築則顯高貴氣派，新人自婚前準備至結婚當天，都能沐浴浪漫愜意氛圍。

此外，還供免費精緻婚禮佈置、戶外證婚、文定儀式引導、婚禮主持、主桌專屬服務人員等周邊服務，團隊經驗頗豐，提供專業建議，減省新人對婚禮禮俗、流程的焦慮與不安感。獨家親友入住優惠、免費停車與賓客引導、客製化賓客接駁，更讓遠道而來的親朋好友備感貼心。

菜色上，煙波大飯店新竹湖濱館內四大餐廳，廣受新竹在地老饕好評，擁有完整餐飲設計團隊，以超高規格廚藝打造，提供新人專業菜式建議，可依喜好調整，滋味豐富讓賓客難忘，網路佳評迴響不斷。

「我眼裡的蘋果 You’re the apple of my eye」婚宴專案，即日起至4月30，下訂成功即贈蘋果系列商品，立即致電煙波大飯店湖濱館宴會業務部，讓專業團隊協助規劃，攜手與新人完成一生一次完美婚宴。

「我眼裡的蘋果」專案時間：

● 2019/3/1-15下訂，贈 iPhone Xs ●2019/3/16-31 下訂，贈iPad Pro 2018 ●2019/4/1-30 下訂，贈Apple Watch Series4對錶