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AI智慧革命四大應用 工研院辦交流會解析

2019-03-14 14:59經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

AI人工智慧就在你我身邊！工研院今（14）日舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」，發表工研院研發的AI大腦，化身醫療助手、神算、客服專員、工程師等各行各業好手，提高工作效率，甚至可以解決現行產業，人腦難以解決的問題。此外，AI設備廠商帆宣及智慧語音業者程曦也分享，如何用AI搶商機。

工研院巨資中心主任馮文生指出，根據IDC預估，2019年AI的市場將達約500億美元，複合成長率23%，已成為全球科技發展不可忽視的趨勢，工研院在經濟部技術處科技專案支持下，已有豐碩的AI研發成果，並實際解決產業問題，帶來商機。

舉例來說，工研院開發的人工智慧技術，已實際應用在光電半導體、PCB、金屬加工、醫療、商務等產業領域。

馮文生表示，為了讓AI落地形成產業帶來商機，工研院「軟硬兼施」，例如，協助國內軟體業者升級為AI資服業者，而硬體設備廠則透過跟工研院合作，以AI軟體加值硬體設備，提升產值；並催生AI新創公司。同時，加速人工智慧從工業應用普及至民生，一般民眾也可享受到AI級的醫療養護、商務、通路等應用，讓AI平民化，接地氣！

現場並發表工研院開發的人工智慧技術，在「智慧製造」、「智慧醫養」、「智慧商務」、「無人經濟」四大領域應用，所帶來的智慧革命。智慧製造方面，「AI機器人夾取技術」透過自主學習，可在短短12小時學會夾取不同形狀與位置物體的方法，解決目前工廠要換線時，必須仰賴專業工程師才能調整機器手臂任務、耗時耗力的問題。

「人工智慧瑕疵影像分類技術」以深度學習網路架構，兼具決策彈性與運算效能，瑕疵分類正確率可達97.55%以上，並可協助目檢員減少57%的檢測篩檢量，可解決現行生產線仍需仰賴大量人力複檢，造成檢測效率低落的問題。

智慧醫養方面，「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是國際上目前唯一可偵測四種主要的病徵，並且清楚標示位置的AI判讀技術，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀。

智慧商務方面，工研院研發之「文字問答虛擬助理機器人」，採用深度學習異質性網路架構及自然語言處理技術，讓虛擬客服可以自動學習句子中的語意特徵，相較於傳統建置方法，可節省約六成成本。

在多項專業客服領域，正確率可達85%。無人經濟方面，「易取－智慧貨架」無隔間限制，讓商品陳列及更動彈性高，並可透過多重感測自行偵測消費者由貨架拿取的商品，AI替消費者結合行動支付結帳，提供消費者拿了就走全新且便利的購物體驗。

此外，智慧語音業者程曦資訊總經理張榮貴、以及設備業者帆宣系統科技副總經理韋建名等業者，在「AI大未來」交流會中現身說法，分享工研院研發的AI技術如何化身企業升級的利器，實際解決產業面臨的挑戰。

以程曦為例，其承攬的客戶包括國內銀行、物流業者、電商、政府機關，以及六都1999專線，為了以AI提供更好的服務品質，程曦技轉工研院研發的「深度學習文字虛擬客服解決方案」，已應用於國內某大型銀行信用卡與銀行業務客服、市政1999服務與國內最大物流客服等，在每月數十萬筆文字問答客服需求中，自動處理83%-95%的資訊。

「AI機器人夾取技術」透過自主學習，可讓機器手臂在短短12小時學會夾取不同形狀與...
「AI機器人夾取技術」透過自主學習，可讓機器手臂在短短12小時學會夾取不同形狀與位置物體的方法。 圖／工研院提供
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工研院巨資中心主任馮文生發表工研院開發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」可有...
工研院巨資中心主任馮文生發表工研院開發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀。 圖／工研院提供
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：「易取－智慧貨架」可透過多重感測自行偵測消費者由貨架拿取的商品，提供消費者拿了...
：「易取－智慧貨架」可透過多重感測自行偵測消費者由貨架拿取的商品，提供消費者拿了就走全新且便利的購物體驗。工研院／提供
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