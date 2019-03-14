網家和樂天結盟 P幣和樂天超級點數未來可相互累積

2019-03-14 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今（14）日宣布和日本樂天簽訂合作協議，組成台日策略聯盟，利用雙方各自擁有大量的會員數，和跨足多領域的服務內容，推動「顧客忠誠計畫」，並建立雙方P幣和樂天超級點數相互累積及兌換機制，打通點數以串聯網路和實體各類型服務應用場景。

透過雙方合作，樂天的樂天超級點數和網家的P幣，可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易，台灣消費者將可透過網家旗下露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流、日本直送台灣等便利的跨境電商服務；PChome 24h購物也會開始銷售樂天的Kobo電子書閱讀器，並提供全台保證24小時送貨服務。而台灣樂天信用卡優惠，將同步在網家的購物網站上進行推廣。

網家董事長詹宏志表示，合作、共享、互惠是這次網家與日本樂天攜手結盟的重點，過往，電商和網路服務都是從國內市場開始發展，但服務內容僅限當地用戶使用，透過這次與日本樂天策略結盟，他們以各自生態系的在地服務為基礎，串起台日兩地間各種網路和實體服務，打通網路服務上金流、物流、資訊流的斷點，架構各種線上線下無國境且便捷的網路服務。

日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志表示，能跟台灣領先的電子商務集團網家結成同盟，他們感到非常興奮，「對我們來說，台灣是一個很重要的市場，而我們的目標是在此推廣樂天生態圈，提供台灣會員福利、嶄新且令人興奮的購物選擇，及更多元取得使用樂天超級點數的管道。」