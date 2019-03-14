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金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

網家與樂天將合推客戶忠誠計畫

2019-03-14 14:43經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣領先的電子商務集團PChome網路家庭，與日本電商、通訊及金融科技集團日本樂天，今天簽訂合作協議，組成策略聯盟，利用雙方各自擁有大量的會員數和跨足多領域的服務內容推動顧客忠誠計劃，建立雙方的P幣和樂天超級點數相互累積和兌換機制，打通點數以串起網路和實體各類型服務的應用場景，推動台日策略聯盟。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，過去電子商務和網路服務都是從國內市場開始發展，但是服務內容都僅限於當地用戶使用，透過這次與日本樂天的策略結盟，將以各自生態系的在地服務為基礎，串起台日兩地間各種網路和實體服務，打通網路服務上金流、物流、資訊流的斷點，架構各種線上線下無國境並且便捷的網路服務。

日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志Hiroshi Takasawa表示，台灣是一個很重要的市場，樂天目標是在推廣樂天生態圈，提供台灣會員福利與購物選擇，及更多元取得使用樂天超級點數的管道。

透過策略聯盟打造的共通顧客忠誠計畫，PChome的P幣和樂天的樂天超級點數可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易，台灣消費者將可透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流、日本直送台灣等便利的跨境電商服務。此外，台灣樂天信用卡優惠將同步在PChome的購物網站上進行推廣，PChome也將在PChome24h購物銷售樂天的Kobo電子書閱讀器，並提供全台保證24小時送貨服務。

樂天PChome跨境電商
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