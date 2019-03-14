沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15 聯合新聞網 文章提供／遠見



上銀董事長卓永財。圖片提供／遠見 分享 facebook

拿起金鏟，上銀董事長卓永財今天（3月12日）顯得特別開心。上週，他剛風塵僕僕從義大利回來，明天，他還要去韓國、墨西哥等地察看廠房。上銀全球擴廠計畫不斷，但今天他手拿金鏟為的不是新廠的動土典禮，而是「種樹」。

選在植樹節這天，為母校新竹縣六角國小，種下一棵110歲的老樟樹，背後是一個白手起家的成功企業家，回到成長的家鄉，傳承、回饋的心意。

「六家國小創建近110年了，跟這棵老樟樹差不多，歷史悠久，我對它感情也特別深厚。」「我們的企業在全球都有生意，因此我常想，我們的下一代，台灣的下一代，一定要比我們這一代更好、更強。」

「除了英語教育，我也找來清華大學團隊，研究如何在小學，落實STEAM教育。」光教育經費，卓永財每年捐贈母校超過2000萬元。而他會如此重視下一代的教育，正因為自己也是靠教育，人生才有了翻轉的機會。

不少人聽過卓永財從金融業轉行，白手創業，闖出如今年營收近300億的事業版圖故事。卻鮮少人知道，其實，他是出身新竹赤貧佃農之子。事業有成後，最感念的，除了母親，就是未曾見面的長兄卓永統。

為此，他斥資一億多元，以長兄卓永統之名，替母校六角國小興建一座紀念圖書館。又找來漫畫老夫子製作團隊，動畫導演陳明和、金曲及金馬獎音樂人雷光夏等人，耗時一年，將自己的成長故事，拍攝成動畫微電影《牛背上的風景》，並親自配音、口述。

動畫電影中，卓永財的父母生育十個小孩，因家貧，他的長兄卓永統八歲就去做長工，一年只能回家二次，而牛背上累趴了的身影，就是長兄的身影，「牛背上的風景，一點都不浪漫，隨時都可能摔死，代表的是艱困的生活。」

右三為上銀董事長卓永財、左三為新竹縣長楊文科。圖片提供／遠見 分享 facebook

影片中，兒時的卓永財因家貧，上完廁所只能拿竹片刮屁股；長兄後來被徵召遠赴南洋後，戰死異鄉，再也沒能回家。長兄的犧牲，換來日本政府的90大洋，卓永財說，家裡的牛和租來的耕地，都是大哥用生命換來的，所以媽媽看到牛就流淚、看到大海就想到回不來的大哥，也掉淚。

卓永財說，不識字的卓永統臨走前，告訴母親，一定要讓弟妹唸書，才讓卓永財有了上學的機會。卓永財甚至在電影裡自曝，自己兒時滿口蛀牙，因為糖價行情好時，家裡跟著搶種甘蔗，卻遇上豐收，糖價崩盤，甘蔗滯銷，只好做成麥芽糖自己吃，因此吃出滿嘴蛀牙。

卓永財皮夾裡，有張從北港媽祖廟求來的平安符，早已碎裂、斑駁，他卻捨不得換張新的，至今仍隨身攜帶。這是母親當年用身上僅存的五塊錢，去北港媽祖廟拜拜，求來的平安符。母親因敗血症病危時，撐著最後一口氣，等到剛出社會打拚的卓永財趕回去見最後一面，讓他至今耿耿於懷。

《牛背上的風景》，是卓永財為了家庭犧牲奉獻的長兄看到的風景，牛背上的身影，更是所有上一代台灣人打拚的身影。

卓永財皮夾裡，有張從北港媽祖廟求來的平安符，是媽媽為他求的。圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／林鳳琪 攝影／林鳳琪 本文出自2019.03.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）