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無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

無線藍芽耳機致癌？媒體報導，有250名科學家指出，蘋果公司Apple AirPods等同類型的無線藍牙耳機，可能會造成使用者罹癌，並且向聯合國跟世界衛生組織請願，警告不要使用無線設備。

蘋果將於3月25日舉行春季發表會，會中將發布第二代的AirPods，此一消息是否影響銷售，引起市場注意。但從台系相關概念股今（14）日表現來看，新日興（3376）、燿華等股價並未受到影響，仍維持在盤面之上。

蘋果預期將發表的新商品及新服務，包括提供蘋果版本的Netflix串流影片服務、收費的新聞訂閱服務、iOS 13系統、平價版iPad及iPad mini新版本、AppleTV更新、AirPower無線充電器以及AirPods第二代無線耳機。

其中，AirPods將是焦點，市場預期，蘋果將會推出黑白兩色，價格維持199美元、採用全新塗層增加耳機的「抓耳力」和貼合度，提升防滑、防脫落效果，增加心率感測器等健康監測功能、最新藍牙5.0低能耗標準、且AirPods無線充電盒使用Qi充電協議，無線充電速度充滿僅要15分鐘。

天風國際證券分析師郭明錤先前曾指出，AirPods是蘋果相關產品中，成長動能最快的產品，2018年與2019年的出貨比，將分別成長約80％與90％，預期年出貨量至2021年可達1億個。

他也認為，目前不到5％的iPhone使用者用擁有AirPods，AirPods出貨成長空間仍相當大，主要供貨商可望受惠，例如陸廠立訊、台廠燿華、新日興等。

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