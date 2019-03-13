儘管美中貿易戰衝擊 去年我出口增幅高於韓日

2019-03-13 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



去年下半年起美中貿易戰對出口的負面效應逐漸顯現，財政部統計，去年下半年受美中貿易紛擾、基期墊高影響，出口增幅放緩，即使如此，仍無礙全年出口以3,359億美元規模刷新歷年記錄，年增5.9％，略高於南韓的5.4％、日本的5.8％。

不過，低於新加坡的10.3％、中國大陸的9.9％。

財政部表示，2018年國際經濟延續2017年擴張態勢穩定成長，主要經濟體同步揚升，全球商品與服務貿易量增幅雖不及上年強勁，但仍高於經濟成長率。

同時，景氣與需求暢旺，支撐油價、鋼價徘徊高檔，加上由物聯網、人工智慧主導的各項新興商機陸續推展，致去年我國出口創下歷年新高。

惟，財政部指出，下半年起中美貿易緊張情勢升高的負面效應逐漸顯現，對外貿前景投下變數。

去年上半年在科技創新應用擴展、國際原物料價格居高環境下，出口依然穩步推進，前兩季年增率均逾一成，累計至去年10月為止，出口連續24個月正成長，為金融海嘯以來最長成長周期，11、12月受到中美貿易戰影響，小幅衰退3~4％。

至於主要貨品出口，電子零組件上半年因新興應用蓬勃發展，帶動出口增加9.1％，下半年受美中貿易戰干擾，挖礦題材快速退潮，以及國際品牌手機銷售不如預期影響，轉衰退1.4％，不過，全年出口仍達1,108億美元，為歷年新高水準。

而受美中貿易戰衝擊，對中國大陸機械出口也明顯弱化，去年上半年機械出口較前一年同期增15.9％，下半年受中美貿易紛爭波及，中國大陸投資需求轉為觀望，雖有美、日、歐的買氣支撐，機械出口轉為微減0.3％，全年出口金額274億美元，創歷年新高。

受到大尺寸電視、手持行動裝置及車用面板需用成長影響，液晶面板需求持續增加，惟中國大陸業者在政府扶持與補助背景下，近年來面板廠如雨後春筍般四處崛起，需求的增速不若供給的快速，形成供過於求及大小面板價格陸續回挫現象，致去年上半年光學器材出口下降1.4％，下半年減幅擴大為11.4％，全年出口117億美元，縮減6.7％，為出口中衰退幅度最大的主要貨品。