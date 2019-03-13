光寶搶攻自動化商機 發表伺服系統等新産品

2019-03-13 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



光寶科技(2301)積極搶攻工業自動化商機，今(13)日在台中裕元花園酒店舉辦產品發表會，正式發布光寶ISA-7X伺服系統等新産品；工業自動化事業部總經理鄭智峰樂觀預期，今年光寶工業自動化產品營收可望有二位數增長。

今天到場的中部地區代理商及客戶代表，將近有100人，發表會由鄭智峰主持，包括全球經銷商管理暨業務資深處長陳子健、產品與市場總監徐敏等人都到場。

鄭智峰指出，ISA-7X伺服系統包括伺服驅動器、伺服馬達、電纜及相關配件，功率範圍從100W至2KW，産品功能齊全，可滿足包裝、3C、紡織、機械等不同產業的應用需求。

鄭智峰表示，光寶進軍工業自動化市場時間雖然較晚，但憑藉集團在相關高階技術的開發與整合優勢，快速打開中國大陸、台灣及國際市場；今年也將積極參展，並與代理商及客戶互動，以擴大市占。

國內生產這類相關產品的大廠，還包括鴻海集團、上銀集團的大銀微系統等。

鄭智峰說，光寶ISA-7X 伺服驅動器產品特色，首先是容易使用，包括先進的濾波功能，抑制機械振動 ISA-Pro調試軟體，可讓參數設置及調試更加便捷。

同時，速度頻響達到1kHz，滿足高響應要求；支持最高4MHz差分脈衝輸入；Modbus總線通訊編碼器分辨率高達20位，可實現高精度定位。

另外，較寬的電壓輸入範圍，可適應電壓波動較大的環境；馬達防護等級IP65，軸端可選配油封；ISA-Pro還可監控與搜集資訊，便於故障排除。