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科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

科技部長陳良基（左）13日頒發「年輕學者養成計畫」，鼓勵年輕學者持續研究並造福學...
科技部長陳良基（左）13日頒發「年輕學者養成計畫」，鼓勵年輕學者持續研究並造福學生。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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科技部陳良基13日頒發「年輕學者養成計畫」，今年共有82位得主。陳良基表示，台灣高教的教師世代斷層越漸嚴重，去年未滿40歲的大專校院專任教師只有25%，盼年輕學者不只是投入研究，更要嘉惠年輕學子們。得獎代表賈世璿也期盼，能以自己的研究經驗造福台灣。

年輕教師剩25%

陳良基致詞時說道，未滿40歲的大專校院專任教師比例，已從101學年度的36%降至106學年度的25%，而未來10年大學將會有一半的教師退休，因此去年開始推動「愛因斯坦」及「哥倫布」兩個年輕學者計畫，鼓勵年輕世代投入研究並造福學子，而今年申請計畫者比去年多10%，得主最年輕者為28歲，可見已有成效。

「有老一輩學者向我抱怨，他們以前經費拮据都撐過來了，現在科技部給年輕人那麼多錢，只會害了他們。」陳良基說，但他認為老一輩苦，不能就要年輕人跟著苦，人才培育最重要的就是環境的支持。

他鼓勵年輕學者要像愛因斯坦般勇敢挑戰現有框架，像哥倫布一樣探索未知世界，絕對不要浪費政府的支持，否則老一輩的抱怨就成了他最沉重的壓力。

頒獎典禮上，許多大學的副校長、研發長齊聚一堂，台北醫學大學校長林建煌表示，人才是國家最重要的競爭力，也是國家永續發展的根本，因此從科技部推動此計畫開始，他就告知校內各系可踴躍參與，只要系上能提出人才，學校絕對以最快速度幫忙申請。

回台灣培育學生

愛因斯坦計畫得主代表，陽明大學助理教授賈世璿發表感言時回憶道，當初他在台大完成學業後，曾在美國及德國兩邊跑，不只感受到兩地不同的學術風氣，也為後來協助台大與漢堡大學的交流打下基礎，去年他回到台灣，在陽明大學任教，許多留在國外的朋友對此舉感到不可思議，一直問說：「台灣這種學界風氣，你怎麼待得下去？」

但賈世璿認為，他回到台灣有3個原因，一是認為台灣填鴨式的教育需要改變，因此想要投入人才培育，鼓勵學生思考；再來是想要利用自己在國外的經歷，鼓勵台灣高教與國外交流，避免閉門造車；最後因為所學的是應用科學。而台灣在這方面並不發達，因此想要用來造福台灣。

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陳良基科技部愛因斯坦
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