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LG於澳洲舉辦 InnoFest活動 展示前瞻LG Home概念

2019-03-13 17:05經濟日報 記者張義宮╱即時報導

LG電子 (LG) 首度於澳洲雪梨舉辦第七屆 InnoFest活動。今年LG以全新型態展示前瞻的LG Home概念，不但提高參訪者互動，同時提供亞太地區合作夥伴享受更引人入勝的參觀體驗。

LG 亞洲區代表 Steve Song， 深知現今消費者希望擁有個人化的居家解決方案，而非單機式的傳統家電，因此將開發重心成功轉向家電所提供的服務。

為因應越來越多消費者希望擁有便利且科技整合的居家空間需求，LG 將消費性電子產品重新定義為提供絕佳解決方案的服務，為消費者的日常生活帶來實質效益。LG 旗艦家電系列 LG ThinQ、LG SIGNATURE 與 LG Objet 在 LG Home中扮演核心角色，其家電可無縫連接手機應用程式及雲端，透過資料分析與互連特性，持續進化個人化的使用者體驗，滿足消費者使用需求。

有鑑於此，InnoFest APAC 以全新的樣貌與形式呈現，藉由體驗型展示活動，強調出LG 居家解決方案及其帶來的變革價值。LG全系列產品以LG Home的概念，於雪梨近郊的現代豪宅中呈現。

LG將於廚房、客廳和庭院等真實生活空間示範產品使用，讓參訪者親眼見證 LG 頂級居家生活服務，串聯家電系列產品，打造自動化居家體驗之餘，也幫助忙碌的家庭成員可以好好放鬆。LG的Open策略下的三大要素：進化 Evolve、連結 Connect 與開放性 Open，LG ThinQ家電能為使用者提供個性化 AI 體驗，透過主動產品管理，並依據情境理解改良效能及服務，實現更便利的生活。

LG SIGNATURE 系列產品以頂尖設計營造居家空間精緻美感，LG Objet 系列則將現代家具與高科技完美結合，提供前所未見的時尚風格與機能。其他將於 InnoFest 展示的創新產品包含甫於巴塞隆納 MWC 2019 亮相的 LG V50ThinQ5G 與 LG G8ThinQ 智慧型手機、LG HomeBrew 膠囊精釀啤酒機，以及 LG Pra. L 居家護膚解決方案。

LG電子 於澳洲雪梨舉辦第七屆 InnoFest活動。今年LG以全新型態展示前瞻...
LG電子 於澳洲雪梨舉辦第七屆 InnoFest活動。今年LG以全新型態展示前瞻的LG Home概念，提供亞太地區合作夥伴享受更引人入勝的參觀體驗。(圖：LG提供)
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