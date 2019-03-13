AI改變規則 陳建仁：要加點人味

2019-03-13 17:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



副總統陳建仁出席AI產業研討會，期許科技加入人文元素，提升國家競爭力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

許多的產業加上AI後，都會打破許多以往的規則，需要調整作法，也使人類更便利。在中國技術服務社13日舉辦的AI產業論壇中，副總統陳建仁致詞表示，雖然AI科技發展非常迅速，但其中需加入人文科學的元素，才能讓AI將許多傳統產業連結，提升國家競爭力。

增添人味 創造新價值

陳建仁表示，以前他在作研究時，常利用AI有效解決問題，未來AI的價值除了協助人類之外，也要符合人類的價值，作為重要的輔助工具。他也提到，在發展AI的過程不要忘記人文科學的參與，在經濟、法律、教育等方面都需要相關領域專家參與，讓台灣有更多元的對話，創造更多新價值。

清華大學特聘講座教授陳力俊也表示，目前AI的產業規模是1.2兆美元，在未來10年內會成長超過10倍的規模。美國、歐盟與中國目前都已提出相關計畫，而台灣在2018年宣示「AI元年」，作為資訊與半導體大國，期待透過跨部門努力，推動台灣AI產業。

完善系統 加入競爭行列

台灣活水投資公司董事長鄭志凱在研討會中則說，現在中美在AI的競爭關係，就像以前俄國與英國在南亞的競爭一樣激烈，AI作為工具，在21世紀產業中可以改變遊戲規則，面對這樣的競爭，台灣無法置身事外。

另外他提到，台灣發展AI的方向除了技術本身之外，還要發展AI的服務體系，讓台灣的企業與社會想用這樣的便利性，而不是將大量經費花在具有高風險的系統開發。網路資源上可以有更多共享資源（Open Source）的開放，讓台灣站在「巨人的肩膀」，讓許多具有創意的原始軟體有更多應用。

在醫療方面，台北醫學大學醫學科技學院院長李友專亦表示，台灣的健保資料庫非常完善，可是台灣卻像「坐在黃金堆上的乞丐」，「沒有多利用這個系統很可惜」，他說。

李友專提到，在世界上，目前人類可以透過AI在「醫療錯誤」與「輕忽預防」的問題上作出改善，透過病歷數據的檢視和家族病史等大量資料，可以有效的進行個人化的服務，解決問題。

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