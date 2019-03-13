親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

AI改變規則 陳建仁：要加點人味

2019-03-13 17:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

副總統陳建仁出席AI產業研討會，期許科技加入人文元素，提升國家競爭力。（Phot...
副總統陳建仁出席AI產業研討會，期許科技加入人文元素，提升國家競爭力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
分享

許多的產業加上AI後，都會打破許多以往的規則，需要調整作法，也使人類更便利。在中國技術服務社13日舉辦的AI產業論壇中，副總統陳建仁致詞表示，雖然AI科技發展非常迅速，但其中需加入人文科學的元素，才能讓AI將許多傳統產業連結，提升國家競爭力。

增添人味 創造新價值

陳建仁表示，以前他在作研究時，常利用AI有效解決問題，未來AI的價值除了協助人類之外，也要符合人類的價值，作為重要的輔助工具。他也提到，在發展AI的過程不要忘記人文科學的參與，在經濟、法律、教育等方面都需要相關領域專家參與，讓台灣有更多元的對話，創造更多新價值。

清華大學特聘講座教授陳力俊也表示，目前AI的產業規模是1.2兆美元，在未來10年內會成長超過10倍的規模。美國、歐盟與中國目前都已提出相關計畫，而台灣在2018年宣示「AI元年」，作為資訊與半導體大國，期待透過跨部門努力，推動台灣AI產業。

完善系統 加入競爭行列

台灣活水投資公司董事長鄭志凱在研討會中則說，現在中美在AI的競爭關係，就像以前俄國與英國在南亞的競爭一樣激烈，AI作為工具，在21世紀產業中可以改變遊戲規則，面對這樣的競爭，台灣無法置身事外。

另外他提到，台灣發展AI的方向除了技術本身之外，還要發展AI的服務體系，讓台灣的企業與社會想用這樣的便利性，而不是將大量經費花在具有高風險的系統開發。網路資源上可以有更多共享資源（Open Source）的開放，讓台灣站在「巨人的肩膀」，讓許多具有創意的原始軟體有更多應用。

在醫療方面，台北醫學大學醫學科技學院院長李友專亦表示，台灣的健保資料庫非常完善，可是台灣卻像「坐在黃金堆上的乞丐」，「沒有多利用這個系統很可惜」，他說。

李友專提到，在世界上，目前人類可以透過AI在「醫療錯誤」與「輕忽預防」的問題上作出改善，透過病歷數據的檢視和家族病史等大量資料，可以有效的進行個人化的服務，解決問題。

【更多精采內容，詳見

陳建仁健保AI
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

LG打造「LG HOME」 展示全系列產品

2019-03-13 17:01

郭守正力挺　鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49

LG發表全新雙迴轉變頻空調 訴求全面淨化空氣

2019-03-13 16:27

鴻騰精密新品牌登三創 郭守正力挺

2019-03-13 16:16

日月光資安管理 運用人工智慧和大數據

2019-03-13 16:11

SEMI：全球晶圓設備支出 明年創新高

2019-03-13 14:35

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

松果購物招攬新商店 拓展「粉絲經濟」

2019-03-13 12:38

晶圓廠設備支出今年估減14% SEMI仍看好明年表現

2019-03-13 12:00

陳副總統：發展AI 需深化人文關懷

2019-03-13 10:59

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

雙A重量級新品 將亮相

2019-03-13 00:25

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

隱匿財務預測 林蔚山等判賠1.9億

2019-03-13 00:20

中華電 推儲能雲物聯網服務

2019-03-12 22:52

醫療法規鬆綁 生醫產業面向國際

2019-03-12 18:32

友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14

亞太電信結盟鴻海 搶進跨境物聯

2019-03-12 14:45

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

騙不了它！AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 13:30
看更多

熱門文章

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

微軟告鴻海…代工廠淪代罪羔羊

2019-03-13 00:50

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

自動駕駛吸引力高 FOCUS再打最高強度鋼材話題

2019-03-13 12:11

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27

長榮航拓點 主攻日本線

2019-03-13 00:40

經濟部：麻豆文旦還在開花 沒發現水庫有棄置文旦

2019-03-12 19:31

雙A重量級新品 將亮相

2019-03-13 00:25

國泰金子公司國泰世華銀（中國）行長異動 彭昱興接任

2019-03-12 21:44

超徵的稅從哪來？

2019-03-13 01:32

中華電 推儲能雲物聯網服務

2019-03-12 22:52

景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30

老行庫衝業績 多箭齊發

2019-03-12 23:51

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top