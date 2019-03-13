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郭守正力挺　鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

鴻騰精密技股份有限公司今（13）日召開記者會，宣布新品牌在三創旗艦店開幕，三創生活董事長郭守正現身力挺。

鴻海集團的鴻騰是在2018年合併Belkin International，即朝智慧家居領導者邁進，今首度於三創生活園區隆重舉行旗下兩大品牌Linksys與Wemo產品上市活動，品牌旗艦店也同時於三創生活園區三樓正式揭幕。

三創生活董事長郭守正（左二）、　Belkin International亞太區總...
三創生活董事長郭守正（左二）、　Belkin International亞太區總經理吳崢（右二）為鴻騰精密科技(FIT)旗下新品牌Linksys、Wemo在台北三創生活園區旗艦店揭幕 。記者林俊良／攝影
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Belkin International亞太區總經理吳崢，為產品進行簡報。記者林...
Belkin International亞太區總經理吳崢，為產品進行簡報。記者林俊良／攝影
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三創生活董事長郭守正（右三）出席鴻騰精密科技(FIT)旗下新品牌Linksys、...
三創生活董事長郭守正（右三）出席鴻騰精密科技(FIT)旗下新品牌Linksys、Wemo在台北三創生活園區旗艦店揭幕 。記者林俊良／攝影
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三創生活董事長郭守正（左三）、　Belkin International亞太區總...
三創生活董事長郭守正（左三）、　Belkin International亞太區總經理吳崢（右二）為鴻騰精密科技(FIT)旗下新品牌Linksys、Wemo在台北三創生活園區旗艦店揭幕 。記者林俊良／攝影
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