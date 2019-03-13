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LG發表全新雙迴轉變頻空調 訴求全面淨化空氣

2019-03-13 16:27經濟日報 記者張義宮╱即時報導

南韓家電大廠LG電子於 InnoFest Asia 2019 發表全新LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，訴求可全面淨化空氣。此款革命性生活家電可如同一台獨立空氣清淨機般有效地淨化空氣，同時維持居家涼爽舒適，使其從眾多競品中脫穎而出。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示，以使用者的舒適度為前提而打造，在本次 InnoFest Asia 上展示 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，這款創新的空調設備提供頂級空調與空氣清淨功能，為所有亞洲消費者打造更舒適健康的室內環境。

新產品的DUALCOOL 雙迴轉變頻空調內建空氣清淨系統，透過 PM1.0 感應器、負離子產生器與微塵濾網三道程序過濾微小物質或懸浮微粒。首先，感應器會偵測小至 PM1.0 的懸浮微粒以及空氣中其他的有害物質。

接著，負離子產生器能釋放超過五百萬個負離子來吸附懸浮微粒。

最後，帶有正離子的微塵濾網可輕鬆過濾掉微小、帶負電的微粒，包括病毒和細菌。 LG 的清淨系統利用靜電電荷原理，也能過濾容易引起呼吸道疾病的吸入性微粒（小至PM0.3）。

室內空氣品質 (IAQ) 面板可顯示當下空氣狀況與空氣淨化進度，透過四色燈號反映周遭空氣品質，提供一目了然的基本空氣資訊。簡單、多彩的智慧雙重顯示位於 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調面板正面，無論是否正在淨化空氣，皆可隨時顯示室內空氣品質。

南韓家電大廠LG電子於 InnoFest Asia 2019 發表全新LG DU...
南韓家電大廠LG電子於 InnoFest Asia 2019 發表全新LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，訴求可全面淨化空氣。 圖／LG提供
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LG空氣品質

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