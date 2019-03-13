鴻騰精密新品牌登三創 郭守正力挺

2019-03-13 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻騰精密技股份有限公司（Foxconn Interconnect Technology Ltd. 簡稱FIT，香港交易代碼：6088）今（13）日召開記者會，宣布新品牌在三創旗艦店開幕，三創生活董事長郭守正現身力挺。

鴻海集團的鴻騰是在2018年合併Belkin International，即朝智慧家居領導者邁進，今首度於三創生活園區隆重舉行旗下兩大品牌Linksys與Wemo產品上市活動，品牌旗艦店也同時於三創生活園區三樓正式揭幕。

台灣消費者可立即體驗屢屢獲獎Velop全涵蓋網路系統，以及首次在亞洲亮相的Wemo智能插座，為智慧居家環境帶來更舒適的使用體驗。

Belkin International亞太區總經理吳崢表示：「WiFi是智慧居家環境的重要核心，尤其在今日，更需滿足不斷增加各種設備聯網需求。」她進一步說明，Belkin相信Velop模組化的全涵蓋網路系統，其靈活性與擴展性，透過節點讓居家WiFi環境獲得全面延伸，為智慧家居環境最佳解決方案。以Velop系統建置WiFi環境，再透過Wemo智慧插座控制家用電器，便是創造智慧居家環境最快入門方法。

三創生活董事長郭守正提到，非常興奮Linksys和Wemo兩大品牌加入我們的行列。三創生活一直以來即致力於打造科技零售實體商場，要帶給消費者最新、最酷炫的生活體驗感受，也是國際品牌展現科技應用與銷售的指標性空間。未來也將三樓定位為IOT物聯網與智能家居示範基地，讓消費者感受科技不斷創新與他們生活的高度連結、同時享受科技帶來的便利。