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大億與工研院簽約 搶攻先進車燈市場

2019-03-13 15:57經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內OEM車燈大廠大億 (1521)與工研院今日簽約，共同合作開發ADB (Adaptive Driving Beam)先進車燈控制軟體開發平台，大億技術能力再度升級，未來將擁有ADB先進車燈軟、硬體整合、設計與製造能力，滿足自動駕駛車輛室內、外燈具所需要的智慧化功能，搶佔全球智慧駕駛市場。

大億吳俊億董事長表示，歐洲和日本的汽車廠商、國際車燈大廠和光源技術供應商均積極研發ADB先進車燈。歐洲的ADB陣營不僅有奧迪(Audi)和賓士(Mercedes-Benz)等高級車，日本的豐田(Toyota)也積極投入ADB的研發。根據相關研究報告指出，ADB先進車燈市佔率將從目前全球車用市場的不到 1%、快速成長至 2025 年的 15%。

大億公司表示，ADB 先進車燈在光學設計上以遠光燈為設計核心，開啟遠光燈時在可避免前方車或是對向來車造成眩光的要求下，光型的配置必需產生多個區域的獨立開關光型，在夜間照明長度和寬度上都有大幅提升。在照明長度方面，其照射長度可大於 150 公尺以上，車輛在高速行駛的情況下，遠處的視野將更加清晰；照明寬度可針對前方含對向、同向共至少四個車道以上的寬度去執行獨立明暗區的切換，為行駛於大幅度彎道或對於道路外的障礙物，提供更大範圍的夜間視野，且具備對其它車輛自動避光功能。大幅降低夜間事故的發生率，提升行車安全。

工研院張培仁副院長表示，樂見這次工研院與龍頭廠商攜手將車燈市場邁向高值智能化！LED頭燈是個高價值難打入的市場，為了解決汽車行駛安全問題，全球燈源供應商現在已經紛紛進入先進車燈(ADB)新興市場中。這次工研院能跟大億強強結合朝汽車安全照明合作，將為台灣智慧化車燈邁進一大步。工研院由擅長系統整合的機械所率先以電控軟體開發，與大億攜手建立車用軟體開發體系，我們也同時期許未來工研院可以用更多前瞻科技與大億合作﹔這項軟硬整合的合作也代表著技術與市場的連結，由工研院機械所進行軟體設計以及功能測試，大億進行硬體設計與測試，這次雙方合作正是為了更安全的道路行駛而設計的照明，將帶給車主更良好的視覺體驗。

吳俊億進一步表示，大億交通創業五十多年來，一直專注於車燈的研發與製造，車燈除了影響車輛的整體造型，同時也關係著駕駛安全。隨著科技的進步，車燈的光源由傳統的鹵素燈泡轉變為以LED為市場主流。近年來更由於汽車安全要求的提升，車燈也必須更智慧化。ADB車燈正是目前全球各大車廠正積極研發的智慧化車燈。

工研院張培仁副院長樂見這次工研院與龍頭廠商攜手將車燈市場邁向高值智能化。黃淑惠攝
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大億吳俊億董事長看好全球智慧化車燈商機。黃淑惠攝
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國內OEM車燈大廠大億 與工研院今日簽約，共同合作開發ADB (Adaptive...
國內OEM車燈大廠大億 與工研院今日簽約，共同合作開發ADB (Adaptive Driving Beam)先進車燈控制軟體開發平台。黃淑惠攝
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大億工研院

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