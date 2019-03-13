大億與工研院簽約 搶攻先進車燈市場

2019-03-13 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國內OEM車燈大廠大億 (1521)與工研院今日簽約，共同合作開發ADB (Adaptive Driving Beam)先進車燈控制軟體開發平台，大億技術能力再度升級，未來將擁有ADB先進車燈軟、硬體整合、設計與製造能力，滿足自動駕駛車輛室內、外燈具所需要的智慧化功能，搶佔全球智慧駕駛市場。

大億吳俊億董事長表示，歐洲和日本的汽車廠商、國際車燈大廠和光源技術供應商均積極研發ADB先進車燈。歐洲的ADB陣營不僅有奧迪(Audi)和賓士(Mercedes-Benz)等高級車，日本的豐田(Toyota)也積極投入ADB的研發。根據相關研究報告指出，ADB先進車燈市佔率將從目前全球車用市場的不到 1%、快速成長至 2025 年的 15%。

大億公司表示，ADB 先進車燈在光學設計上以遠光燈為設計核心，開啟遠光燈時在可避免前方車或是對向來車造成眩光的要求下，光型的配置必需產生多個區域的獨立開關光型，在夜間照明長度和寬度上都有大幅提升。在照明長度方面，其照射長度可大於 150 公尺以上，車輛在高速行駛的情況下，遠處的視野將更加清晰；照明寬度可針對前方含對向、同向共至少四個車道以上的寬度去執行獨立明暗區的切換，為行駛於大幅度彎道或對於道路外的障礙物，提供更大範圍的夜間視野，且具備對其它車輛自動避光功能。大幅降低夜間事故的發生率，提升行車安全。

工研院張培仁副院長表示，樂見這次工研院與龍頭廠商攜手將車燈市場邁向高值智能化！LED頭燈是個高價值難打入的市場，為了解決汽車行駛安全問題，全球燈源供應商現在已經紛紛進入先進車燈(ADB)新興市場中。這次工研院能跟大億強強結合朝汽車安全照明合作，將為台灣智慧化車燈邁進一大步。工研院由擅長系統整合的機械所率先以電控軟體開發，與大億攜手建立車用軟體開發體系，我們也同時期許未來工研院可以用更多前瞻科技與大億合作﹔這項軟硬整合的合作也代表著技術與市場的連結，由工研院機械所進行軟體設計以及功能測試，大億進行硬體設計與測試，這次雙方合作正是為了更安全的道路行駛而設計的照明，將帶給車主更良好的視覺體驗。