全球央媽保底 美尖牙股率科技股衝鋒

2019-03-13 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



美國1月零售銷售優於預期，加上蘋果公司獲美系大型券商建議買進、輝達大手筆併購半導體製造商等題材助陣，美尖牙股FAANG帶領美科技股衝鋒，那斯達克指數連日勁揚。

尖牙股FAANG指美股五大科技巨頭臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），是美股引領趨勢的風向球，也幾乎是全球各大主要科技指數的成份股。

統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示，目前在政策面、業績面及國際重大待解的議題上皆是空窗期，推升股市上漲最大的利多，就是「全球央媽保底」，令市場信心恢復，風險胃納提升。

原本全球對貨幣政策最緊縮的中國，今年來持續轉向寬鬆，1月社會融資總額及新增信貸皆創歷史新高，M2增速也出現反彈，流動性持續改善，美國聯準會不但表示將暫停升息，且近日也鬆口，不再堅持縮減資產負債表，歐洲央行宣布自9月起，推出為期2年的定向長期再融資操作(TLTRO)。

袁永騰表示，根據歷史經驗，在全球主要央媽同步釋放流動性保底的情境下，投資人就敢於追求成長股，尤其熱愛高Beta值的科技明星股。

以歷史資料回溯測算，NYSE FANG+尖牙股指數的Beta值是那斯達克100指數1.3倍，表示市場多頭時，尖牙股指數漲勢會更猛，同時，尖牙股指數的Alpha值也比其他美股指數高，長期持有，可望有優於大盤的超額報酬。