施振榮代言Super TaiRa聯盟 籲共創物聯網高毛利契機

2019-03-13 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



迎接物聯網的產業的創新與機會，宏碁集團創辦人施振榮擔任「Super TaiRa」聯盟代言人，要搶攻物聯網無線傳輸技術市場的新機會，呼籲台灣業者以新ABCD策略攜手合作，迎向全球 AIoT崛起的大契機；他強調，要改變過去資訊電子業毛利降到「毛三到四」的情況，創造「新毛三到四」(指30~40%以上的更高毛利)。

為將「TaiRa」（TaiRa = Taiwan Radio）這項可應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術推向國際市場，施振榮在Super TaiRa聯盟主席中山科學研究院院長杲中興邀請下特別擔任Super TaiRa聯盟代言人，要將這項由軍方轉民間的世界領先技術推向國際市場。

施振榮13日出席首屆「Super TaiRa」國際論壇活動，他指出，未來台灣要以新ABCD策略，結合Super TaiRa的開放創新平台，建構共榮共利的王道產業生態一起打國際盃。

施振榮表示，Super TaiRa係開放創新的平台，業者自行建構採用Super TaiRa技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。

施振榮呼籲，未來業者可以在Super TaiRa平台上攜手合作，以虛擬夢幻國家隊迎（贏）向全球 AIoT崛起的大契機。尤其過去資訊電子業的毛利已降為「毛三到四」（指毛利率3~4%），但在Super TaiRa平台上的創新應用有機會可以創造「新毛三到四」，指的是30~40%以上的更高毛利。

他指出，台灣未來的發展策略要借重新ABCD策略，未來是A (AI)、B (Big data)、C (Cloud) 及創新 Device 的時代，可以借重台灣在 Device 的優勢，進一步創新AIoT的新裝置，並結合Super TaiRa的開放創新平台，建構一個共榮共利的王道產業生態。

施振榮表示，希望藉由Super TaiRa的開放平台，可以結盟群雄，讓有意攜手合作的業者都能共同參與，並與全球各地的地頭蛇建構當地化的王道生態。他強調說，所謂的王道產業生態，是要讓參與生態的所有夥伴都能共創價值、利益平衡，而非贏者通吃，讓產業生態可以永續發展。

面對未來的挑戰，台灣下一波發展方向該往何處走？產業如何轉型才能繼續創造價值？施振榮再提出呼籲，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation）為定位，並打造台灣成為世界東方矽文明（Si-vilization）的發祥地，全面帶動台灣的經濟發展與產業轉型，為年輕一代的未來找到新出路。