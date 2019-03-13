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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

南部砂石不缺5月卻還要漲 公平會列急要案件調查

2019-03-13 12:14經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

南部砂石短缺，導致營建業「漲」聲響起，不僅衝擊南部房價、公共工程，甚至衝擊台積電等科技大廠在南部投資，綠委陳亭妃今（13）日爆料，5月南部砂石還有一波漲潮，公平會主委黃美瑛表示，已將此案列為急要案件，一旦發現違法事實，將會嚴懲，而水利署署長賴建信也表示，其實目前砂石並不缺。

立法院經濟委員會今日邀請公平會針對「南部地區砂石及預拌混凝土價格調漲執行公平交易法」情形進行專案報告。

民進黨立委陳亭妃質疑，北部、東部都沒有漲，為何偏偏南部漲勢擋不住？陳亭妃表示，根據她掌握的消息，南部砂石5月還要漲價，9月也要再漲一次。陳亭妃批，「公權力已經被踩在腳底下」。

對此，黃美瑛答詢時表示，公平會已經將此案列為急要案件辦理，目前南部地區砂石供需失調現象已獲短暫改善，後續若掌握具體違法事證，將依公平交易法嚴懲。

此外，賴建信則指出，近年來河川疏濬所產生的砂石目標量和完成量都有超過預期，而高屏溪、高屏堰，以及隘寮溪，此三河川今年疏濬的砂石量將達到1000萬立方公尺，比107和106年都要來得多。對此，陳亭妃質詢指出，「那代表砂石根本沒有缺貨」。

黃美瑛表示，關於南部砂石短缺應聲喊漲一事，公平會2018年底立案調查後，已於今年初發函警示業者、五度實地履勘及約談業者、召開協調會議，也召開座談會，同時於座談會宣示，公平會絕對禁止聯合調漲價格之違反公平交易法情事，若有非合理調漲幅度，加上調漲時程相近，則有聯合行為疑慮。

根據公平會調查，南部地區約有40餘家預拌混凝土業者、100餘家砂石業者，去年底缺貨狀況，從供需面來看，供給上因為地方政府發包流程延宕而造成砂石短缺，需求上因為南部鐵改工程、道路養護工程、台積電南部廠房及前瞻計畫施工高峰期，需求陡增。

在供需失調下，南部砂石價格從2018年12月平均每公噸256元，漲至2019年1月每公噸300元，上漲44元，漲幅17%，預拌混凝土則自2019年1月每立方公尺調漲200元至300元不等，漲幅15%~20%。

公平會陳亭妃台積電

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