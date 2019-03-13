晶圓廠設備支出今年估減14% SEMI仍看好明年表現

2019-03-13 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



半導體產業去年下半年趨緩以來，近半年來全球多數研究機構均對今年全球晶圓廠的設備支出看保守，國際半導體產業協會(SEMI)預期，今年全球晶圓廠設備支出今年恐將減少14%，不過，明年晶圓廠設備支出可望彈升27%，達670億美元，將改寫歷史新高紀錄。

SEMI先前即表示，由於受到記憶體價格下跌與中美貿易戰是晶圓廠資本投資快速下滑兩大主因，而導致公司投資計畫改變，其中又以先進記憶體製造商、中國晶圓廠、及28奈米或以上成熟製程業者的資本支出縮減影響全球市場最劇。

SEMI指出，過去2年全球晶圓廠設備支出以記憶體為大宗，所占比重達55%，因此記憶體市場任何波動都會影響整體設備支出。

隨著記憶體下降趨勢可能延續到今年上半年，SEMI預期，記憶體支出恐將減少36%，不過，下半年記憶體支出可望回升35%，SEMI預估，今年度記憶體支出仍將減少30%，

記憶體產業的供需出現反轉，去年下半年以來，就持續影響全球半導體產業，因此，SEMI預估，今年度記憶體支出仍將減少30%，也連帶影響今年整體晶圓廠設備支出滑落至530億美元，約減少14%，不過，受惠於下世代新興產品的需求增加，SEMI仍看好明年晶圓廠設備支出，可望回升至670億美元，較今年成長27%，並可望刷新歷史新高紀錄。