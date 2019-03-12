竹科「跨領域論壇」巡迴開鑼 14日聯合大學啟航

2019-03-12 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



科技部新竹科管理局規劃園區所轄的縣市巡迴辦理跨領域論壇，這次聚焦於AI熱點，14日將於苗栗國立聯合大學電資學院開講。

竹科管理局表示，自去年11月於宜蘭開辦以矽島轉型及，以文化與科技結合為主軸的「跨領域創新技術論壇」，今年首發論壇將在3月14日展開。這次論壇以「人工智慧與大數據之發展趨勢及挑戰」為主題，由台灣新竹科學園區產學訓協會及國立聯合大學創新育成中心主辦，結合學術界及產業界資源，充分融合學界的知識能量與業界實務經驗以激盪出創新的火花。

科管局指出，人工智慧技術在促進產業轉型的過程中扮演著重要的角色，且與大數據的蒐集息息相關，影響著各產業，並創造出有別傳統的產業經營模式，不僅國際大廠積極展開市場布局，更吸引眾多新興創業者的加入。

活動當天將由國立聯合大學校長蔡東湖引領整個論壇，特別邀請國立交通大學數據科學與工程研究所教授曾新穆、以及行動貝果有限公司經理簡世昌，就「人工智慧與大數據之發展趨勢及挑戰」及「Auto ML的最新發展-以行動貝果AI大數據預測分析解決方案為例」議題拋磚引玉，期許讓企業能對人工智慧未來發展可能造成的重大影響有所認知，並藉由新科技促使產業升級，開創另一條璀璨。