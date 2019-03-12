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醫療法規鬆綁 生醫產業面向國際

2019-03-12 18:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

羅氏藥廠代表鍾碧真於研討會上，分析大數據醫療中，台灣可以發展的方向。（Photo...
羅氏藥廠代表鍾碧真於研討會上，分析大數據醫療中，台灣可以發展的方向。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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台灣在《特管法》鬆綁後，生醫產業在癌症細胞療法與大數據醫療服務上有更多的發展空間。12日召開的生醫產業趨勢論壇中，生醫產業製藥專家趙永祥表示，台灣的法律鬆綁加上科技進度下，生醫產業具有很好的開發潛能，不過也要在療程設定與法規完善化上做出更多努力。

產業發展有優勢

趙永祥說，整體醫療物聯網的產業發展及細胞療法的演進，有助於增加醫療上的效率與成本降低。未來整體產業的發展會朝向精準化、高效率與重協作的方向前進，除了硬體設備上的更新之外，也加入了軟體的服務，讓整體醫療服務更加完善。

羅氏藥廠醫藥事務附處長鍾碧真表示，台灣的健保資料都是持續追蹤個人，不像其他國家因健保為私人保險而一直更換保險公司，導致病歷資料散佈在不同地方，難以建置完整資料庫進行分析，這是台灣的優勢。

另外，鍾碧真說，現在最新的醫療系統除了找到更有效率的療法外，也會對患者用藥後的反應進行追蹤，讓病人可以接受最完善的療程，達成真實世界數據醫療下的個人化醫療。

挑戰免疫技術

黑木投資股份有限公司執行合夥人羅敏菁認為，在法律鬆綁下，要克服免疫技術的挑戰，才能夠在國際上取得一席之地。在療法發展下，國際藥廠越來越重視療效明顯的免疫療法，細胞療法通常是定位於藥物療法無效時才走的路。

她也提到，台灣在《特管法》鬆綁後，對於細胞品管非常重視，衛福部也會在背後把關，相關監管機制是優於國外的。不過，在臨床觀察項目與病例數據累積上，我國產業還有很長的一段路要走。

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