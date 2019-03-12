友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



十二年護樹有成，友達后里廠區櫻花步道成為員工賞花一隅。 圖／友達提供 分享 facebook 為響應世界地球日及植樹節，友達光電上周六舉辦連續12年的「GreenParty綠色嘉年華」植樹活動。除了員工及眷屬熱情參與外，今年更擴大舉辦，號召供應鏈夥伴參加，展現攜手實踐環保理念的決心，持續建構綠色供應鏈，打造一個產業發展與環境共好的未來。

友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達綠色嘉年華活動意義非凡，不但藉由植樹行動讓環境充滿生機，更將親善大地的觀念向下一代紮根。

友達長期將對環境關懷的理念融合於營運策略，由導入綠色設計、綠色生產，乃至提供客戶綠色產品及服務，皆致力於與聯合國全球永續發展目標相互接軌，創造企業與社會得以共享的經營價值，一路以來的成果履獲各界肯定。

其中，落實綠色採購部份，很榮幸有永續理念一致的供應鏈夥伴們支持，共同致力於綠色低碳產品的設計與製造。

友達期許將長期累績的永續經驗及技術，進一步分享、推廣及嘉惠供應鏈夥伴，逐步實現友達光電「超越企業社會責任，創造共享價值」的願景目標。

友達積極發揮正向影響力，植樹活動首度邀請中部在地直接材料供應鏈夥伴，即獲得15家企業共襄盛舉。活動當日恰逢春雨滂沱，卻絲毫未澆息大家對土地的關懷與熱誠，友達北中南廠區近1,500名員工及眷屬仍齊聚后里廠區，於清晨低溫中不惜冒雨，偕老攜幼親手植栽約5,000株小樹苗，以實際行動展現打造永續地球的決心。

友達表示，12年來，舉辦綠色嘉年華已於全球廠區種下逾100萬顆樹，造就高涵氧廠區及景觀綠帶，年吸碳量約1.8萬公噸，相當於2,500座標準足球場面積的森林每年的吸碳量。不僅植栽總量再締新猷，歷年種植的樹苗存活率近達100%，護樹成果斐然。其中位於友達后里廠區櫻花步道旁的山櫻花樹更已蔚然成林，於綻放時節更成為員工賞花一隅，再添員工優質休憩空間。

今年友達植樹活動再度結合公益關懷，邀請台中啟明學校及財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設台中市私立家扶發展學園進行開場表演，提供小朋友展現才華及參與校外活動的機會。

同時，綠色嘉年華亦延伸友達「優鮮台灣」計畫，將友達認養之契作農田稻米致贈與會的公益團體，並由在地小農供應園遊會當令當地美食，以實際行動支持台灣農業發展並降低食物里程落實減碳。