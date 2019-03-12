友達連12年辦綠色嘉年華 號召供應鏈夥伴同樂

2019-03-12 13:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



為響應世界地球日及植樹節，友達（2409）上周六連續12年舉辦「Green Party綠色嘉年華」植樹活動。友達表示，今年擴大舉辦，除了員工及眷屬熱情參與，並號召供應鏈夥伴參加，展現攜手實踐環保理念的決心，持續建構綠色供應鏈，打造一個產業發展與環境共好的未來。

友達發揮正向影響力，植樹活動首度邀請中部在地直接材料供應鏈夥伴，即獲得15家企業共襄盛舉。活動當日恰逢春雨滂沱，卻絲毫未澆息大家對土地的關懷與熱誠，友達北中南廠區近1,500名員工及眷屬，齊聚后里廠區，於清晨低溫中不惜冒雨，偕老攜幼親手植栽約5,000株小樹苗，以實際行動展現打造永續地球的決心。

友達表示，歷年種植的樹苗存活率近達100%，護樹成果斐然，其中位於友達后里廠區櫻花步道旁的山櫻花樹更已蔚然成林，於綻放時節更成為員工賞花一隅，再添員工優質休憩空間。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達綠色嘉年華活動意義非凡，不但藉由植樹行動讓環境充滿生機，更將親善大地的觀念向下一代紮根。友達長期將對環境關懷的理念融合於營運策略，由導入綠色設計、綠色生產，乃至提供客戶綠色產品及服務，皆致力於與聯合國全球永續發展目標相互接軌，創造企業與社會得以共享的經營價值，一路以來的成果履獲各界肯定。

彭双浪指出，在「落實綠色採購」部份，很榮幸有永續理念一致的供應鏈夥伴們支持，共同致力於綠色低碳產品的設計與製造。友達期許將長期累績的永續經驗及技術，進一步分享、推廣及嘉惠供應鏈夥伴，逐步實現友達「超越企業社會責任，創造共享價值」的願景目標。

12年來，友達舉辦綠色嘉年華已於全球廠區種下逾100萬顆樹，造就高涵氧廠區及景觀綠帶，年吸碳量約1.8萬公噸，相當於2,500座標準足球場面積的森林每年的吸碳量，植栽總量再締新猷。友達同時發揮深厚的科技底蘊及環保專長，於活動現場設置科普教育及環境教育展位寓教於樂，將企業資源與社會共享。