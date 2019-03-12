鴻海挨告 郭台銘嗆微軟霸道興訟

2019-03-12 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／新北報導



鴻海董事長郭台銘（右）與事業群總經理池育陽（左），上午在鴻海總部舉行記者會說明微軟告鴻海專利事件。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

祭亡妻提前下山 「對訴訟有信心」

微軟在美國提告指控鴻海未支付權利金，鴻海董事長郭台銘今天召開記者會反擊，指微微軟告鴻海是心虛，意在敲山震虎，利用訴訟詐取不當專利保護費。郭台銘說，對訴訟有信心，「（鴻海）幾乎不可能遭受損失。」

今天是郭台銘前妻林淑如忌日，郭台銘上午上山祭拜前妻，為了微軟告鴻海一事，不但提前下山召開記者會，還罕見的在台股盤中對媒體發表講話，可看出郭台銘對此事的不滿與憤怒。

批微軟敲山震虎 詐取不當專利保護費

郭台銘近日剛成立臉書粉絲專頁，上午記者會前先在網路上發聲，他表示今天凌晨才收到微軟告鴻海的起訴書，微軟告鴻海顯然心虛，在正式收到起訴書之前，竟搶先發布新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

他表示，微軟是利用美中貿易談判的時機，在大陸Android使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打劫，可謂機關算盡。

郭台銘表示，微軟收取專利保護費對象是以華為為主的大陸手機品牌商，當美中忙於處理貿易戰議題時，逼迫台灣代工廠付費，既可以不得罪大陸客戶或網民，又可以收到不合理的專利保護費。

郭台銘指出，微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費，但近期美國正在起訴華為，如果微軟此時告華為，微軟必須面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶反彈，大陸消費者可能會抵制微軟的產品。

郭台銘說，微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向大陸廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判時，大陸會偏向示弱求取貿易和平的時機。他指出，鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，絕不會有侵權的事項。

至截稿為止，記者尚未取得微軟的說法，無法得知微軟對鴻海召開記者會的回應。