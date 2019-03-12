五屆歌林用心發現盡享台灣之美徵選 送總價14萬家電

2019-03-12 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



憶聲電子集團歌林品牌「用心發現 盡享台灣之美」徵選活動將邁入第五年，多年來鼓勵民眾用心發現身邊的自然、人文、回憶與真實之美，獲得許多熱烈迴響。2019徵選活動主題則將聚焦「感動之美」，鼓勵民眾將生活中每一個單純而美好的感動片刻，透過圖文影音呈現分享，拋磚引玉引發社會更大的溫暖力量。

3月15日起活動起跑，只要參與投稿，就有機會獲得歌林變頻雙門冰箱、移動式空調、單槽洗衣機、32吋液晶電視、水過濾吸塵器…等多項好禮，獎品總價值近14萬。

憶聲電子品牌處總監張振邦表示，近年來，受到大環境紛擾不斷、景氣低迷的影響，觀察到許多民眾為了生活焦頭爛額，常感到空虛與煩悶。為了鼓勵民眾找回正向能量，本次2019第五屆「用心發現 盡享台灣之美」圖文影音徵選活動，聚焦在鼓勵民眾分享生活中美好感動的瞬間，不論大小，都能喚起並發現身邊的幸福、單純的感動，引起更多的共鳴。

憶聲電子歌林品牌處課長刁家瑋指出，台灣之美舉辦五年以來，徵選件數累計已超過1,000件，每件作品都是獨一無二。希望能夠透過更多的擴散，形成社會正向循環、引起共鳴。憶聲電子歌林品牌處管理師范琬宜說，本屆徵選活動目標鎖定在接觸更多年輕族群，鼓勵他們透過影音創作，展現更多創新與生命力，希望更多的年輕朋友投入徵選，讓台灣之美的精神能夠延續。

2019第五屆歌林「用心發現 盡享台灣之美」圖文影音徵選活動從15日起開跑，截稿時間為2019年4月30日，得獎公布時間為5月20日。民眾只要將生活中的感動，記錄上傳至活動專頁：https://goo.gl/W2KLz2，標記照片組或影片組參賽，即有機會參加比賽。