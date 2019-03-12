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微軟控鴻海未支付權利金 郭台銘打破沈默將說分明

2019-03-12 11:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今（12）日放棄在墓園與已故前妻吃一年一次心靈午餐，趕下山親自召開臨時記者會，強調要向外界報告微軟的霸道，明白彰顯出鴻海的立場；事情起因就在於上周五美國科技大廠微軟（Microsoft）指控鴻海集團未遵守2013年的專利授權協議，未支付權利金，法人認為，整件事情的發展，將牽動全球電子業出貨，郭台銘記者會的說法，已引來外界高度關注。

微軟控告鴻海始末

微軟上周五在美國加州北區聯邦地方法院，對鴻海集團提起訴訟，外電報導指出，微軟呈交給法院的文件指控鴻海集團沒有為特定產品繳交一年兩次的權利金報告，且也未支付權利金，因此提出告訴，要求支付包含利息的權利金、檢視鴻海集團相關帳目等。

根據微軟呈交文件，鴻海2017年已同意交由第三方的德勤（Deloitte）會計師事務所稽核，但截至目前尚未提供德勤要求的任何文件；微軟在2013年曾表示與鴻海針對Android與Chrome OS裝置達成一項專利協議；這項協議複本已呈交給法院，但仍是密封狀態。

鴻海的回應

針對微軟的指控，鴻海在3月11日重大訊息公告指出，「本公司不評論正在進行中的司法案件」作為回覆，但是今日則是發出採訪通知，上午11時30分將在鴻海土城總部說明澄清公司遭不當專利訴訟事宜。

郭台銘也在臉書上發文指出，今日凌晨才收到微軟控告的起訴書，他強調，微軟的控告顯然心虛，在鴻海集團正式收到起訴書前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

郭台銘寫道：「今日是前妻仙逝14周年忌日，我本人要上山去祭拜及懷恩，故只能放棄在墓園與我愛妻吃一年一次的心靈午餐」。他表示，在11時30分會趕下山在鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。

鴻海股價表現

鴻海股價在爆出遭微軟控告後，昨日小跌0.3元作收，仍守在70元之上，以70.4元收盤，今日則是開高走高的表現，早盤以71元開出，一度拉升到71.4元，站上5日線；除了受到外資調高蘋果評等及目標價的激勵之外，郭台銘將親自對外說明微軟事件，也支撐投資人信心，股價維持漲勢，盤中漲幅1.27%。

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