鴻海11：30開記者會 記者聚集門口不得其門而入

2019-03-12 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



鴻海預計11：30開記者會，說明專利訴訟案，大批記者10：30多起，群聚在新北市土城區自由街2號的大門口，但不得其門而入，警衛人員指出，因為記者會時間還沒到。

科技巨頭微軟狀告鴻海集團，對此，鴻海董事長郭台銘今（12）日在臉書上發文指出，微軟告本集團顯然心虛，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費。