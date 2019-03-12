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鴻海11：30開記者會 記者聚集門口不得其門而入

2019-03-12 10:57經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

鴻海預計11：30開記者會，說明專利訴訟案，大批記者10：30多起，群聚在新北市土城區自由街2號的大門口，但不得其門而入，警衛人員指出，因為記者會時間還沒到。

科技巨頭微軟狀告鴻海集團，對此，鴻海董事長郭台銘今（12）日在臉書上發文指出，微軟告本集團顯然心虛，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費。

他解析，微軟就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

鴻海將開記者會說明專利訴訟。攝影／記者李娟萍
鴻海將開記者會說明專利訴訟。攝影／記者李娟萍
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