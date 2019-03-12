鴻海11：30開記者會 記者聚集門口不得其門而入

相關新聞
商店街 手續費讓利2019-03-12 00:30
Yahoo奇摩搶客 把錢變大2019-03-12 00:30
爭議不斷 誠美材董事會鬧雙包2019-03-11 23:34
法界觀點…葉美麗恐違法2019-03-11 23:30
城市變會議室 台灣大秀雲端總機2019-03-11 23:04
台灣大資通訊營收 拚成長五成2019-03-11 23:03
台達電將配發5元股息2019-03-11 23:03
大立光徵才 招手新鮮人2019-03-11 23:03
畢業生想闖進台灣IBM 先惦惦兩特質2019-03-11 22:12
樂陞金雞母已分割易主 復牌之路遙遠2019-03-11 21:02
牧德獨角獸孵育中心將進駐竹科 鎖定AI物聯網2019-03-11 19:36
新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件2019-03-11 16:10
台灣大+台灣思科 推雲端總機2019-03-11 14:31
momo富邦媒召募電商生力軍 學士級試用45K起2019-03-11 12:56
新鉅科擬斥資逾27億 於中科建新廠2019-03-11 12:55
誠美材董事長之爭 待股臨會改選徹底解決2019-03-11 12:31
未來製造業靠數據 阿里巴巴B2B扮「數據管家」2019-03-11 08:54
做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」2019-03-08 09:54
騙不了它！AI面試官 看穿你的心2019-03-05 13:30
零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值2019-03-05 12:59
熱門文章
客戶臨櫃存3萬遭酸80歲老人 這家銀行道歉了並這麼說2019-03-11 17:28
華映宣布 將大量解雇約2,500名員工2019-03-11 16:20
華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人2019-03-11 16:30
微軟告鴻海 郭台銘批：顯然心虛、詐取不當專利保護費2019-03-12 09:45
華映計畫解僱2500人 工會：兩千多個家庭如何養家？2019-03-11 18:49
ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人2019-03-11 16:09
中央銀行23K徵工友 限亞奧運等世界級賽事退役國手2019-03-12 10:08
華映兩個失誤 壓垮營運2019-03-12 00:23
華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工2019-03-11 17:17
彰銀案將宣判？台新金總座：要退要進我們都願意2019-03-11 15:35
華映裁員2500人 將售2條4.5代線只留6代線2019-03-11 20:25
新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件2019-03-11 16:10
當初是誰解散味全龍？魏應行：抱歉讓魏應充揹20年黑鍋2019-03-11 14:45
畢業生想闖進台灣IBM 先惦惦兩特質2019-03-11 22:12
打臉韓國瑜經濟示範區 國發會：恐將MIC洗成MIT2019-03-11 16:45
台新金去年獲利降 踩雷陸企將嚴審授信2019-03-11 16:07
林維俊：台新金願大舉增資 合併彰銀2019-03-11 16:08
爭議不斷 誠美材董事會鬧雙包2019-03-11 23:34
台新數位帳戶Richart客戶數突破50萬 持續雄霸市場2019-03-11 17:40
酒店開幕 國泰第三代同台造勢2019-03-12 00:31
華映擬裁2500人 勞資下周一協商2019-03-11 23:45
耐斯麵包進駐嘉基 7坪店面目標年營收2千萬2019-03-11 15:03
樂陞金雞母已分割易主 復牌之路遙遠2019-03-11 21:02
華映將裁員2千5百人 勞動部專案協助再就業2019-03-11 20:00
桃機發布10位主管升遷 總經理人選仍未定2019-03-11 18:15
遺產分配未達成共識 先辦不動產共有繼承2019-03-11 22:58
華映大裁2500人 市場派股東：別讓歷史重演2019-03-11 18:06
華映裁員 證交所：法院裁定是否重整都須下市2019-03-11 21:05
法界觀點…葉美麗恐違法2019-03-11 23:30
打造全國首座都更式加工區 預計創造118億產值2019-03-12 05:43
郭台銘11時30分說明微軟的霸道 強調鴻海絕不會侵權2019-03-12 09:53
潤泰全資遣楊梅廠員工 勞工舉牌：求尹衍樑救老員工2019-03-11 13:10
華映將資遣2500名勞工 勞動部籲從優給付資遣費2019-03-11 21:17
台商回流擴廠 廣獵工業地2019-03-11 23:26
華映銀行債務 估101億元2019-03-11 23:31
台新金「三增一減」 營運補2019-03-11 23:05
國光現增20億元 招手外資2019-03-12 00:33
新鉅科擬斥資逾27億 於中科建新廠2019-03-11 12:55
台塑集團加碼45億元 增資美子公司2019-03-11 23:36
國銀搶推高息活存 利誘台商2019-03-11 23:07
留言