郭台銘痛批微軟 臉書預告親自說明遭訴訟案

2019-03-12 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘今（12）日在臉書上預告，將親自在總部對外說明鴻海遭微軟控訴一案。全文如下：

「今日凌晨才收到微軟告我們的起訴書，向大家分享如下：

1. 微軟告本集團顯然心虛，在我們正式收到起訴書之前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

2. 微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商，但當此中美貿易糾紛動盪之際，轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代他們收取轉付，既可以不得罪中國客戶/網民，又可以收到他們不合理的專利保護費。

3. 微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費 但值華為事件正在全球沸沸揚揚，如果此時告華為，則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶，懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。

4. 微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google 或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向中國廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

5. 鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，故絕不會有侵權的事項。

6. 今日是我前妻仙逝14周年忌日，我本人要上山去祭拜及懷思，故只能放棄在墓園與我愛妻吃一年一次的心靈午餐。在11:30會趕下山在鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。

#不向霸道者低頭

#記者會說分明」