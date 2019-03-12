郭台銘11時30分說明微軟的霸道 強調鴻海絕不會侵權

2019-03-12 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



針對微軟提出控告一事，鴻海（2317）董事長郭台銘今（12）日在臉書發文指出，今日凌晨才收到微軟告的起訴書，特別向大家分享，「微軟告本集團顯然心虛，在我們正式收到起訴書之前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容」。

郭台銘強調，鴻海本身不做訴訟內的Android產品，絕不會有侵權的事項，將親自召開記者會，向大家報告說明微軟的霸道。

郭台銘的臉書發文全文如下:

今日凌晨才收到微軟告我們的起訴書，向大家分享如下：

1. 微軟告本集團顯然心虛，在我們正式收到起訴書之前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

2. 微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商，但當此中美貿易糾紛動盪之際，轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代他們收取轉付，既可以不得罪中國客戶/網民，又可以收到他們不合理的專利保護費。

3. 微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費 但值華為事件正在全球沸沸揚揚，如果此時告華為，則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶，懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。

4. 微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google 或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向中國廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

5. 鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，故絕不會有侵權的事項。

6. 今日是我前妻仙逝14周年忌日，我本人要上山去祭拜及懷恩，故只能放棄在墓園與我愛妻吃一年一次的心靈午餐。在11:30會趕下山在鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。