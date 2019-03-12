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微軟告鴻海 郭台銘怒批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

微軟告鴻海 郭台銘批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

2019-03-12 09:45經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

微軟執行長納德拉（圖左）、鴻海董事長郭台銘（圖右）。 路透、本報系資料庫
微軟執行長納德拉（圖左）、鴻海董事長郭台銘（圖右）。 路透、本報系資料庫
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科技巨頭微軟狀告鴻海集團（2317），對此，鴻海董事長郭台銘今（12）日指出，微軟告本集團顯然心虛，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，他解析，微軟就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

郭台銘在官方臉書表示，凌晨才收到微軟告鴻海的起訴書，並指出，微軟告本集團顯然心虛，在正式收到起訴書之前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

郭台銘表示，微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商，但當此美中貿易糾紛動盪之際，轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代他們收取轉付，既可以不得罪中國客戶／網民，又可以收到他們不合理的專利保護費。

郭台銘認為，微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費，但值華為事件正在全球沸沸揚揚，如果此時告華為，則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶，懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。

郭台銘強調，微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google 或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向中國廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

郭台銘指出，鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，故絕不會有侵權的事項。

郭台銘補充，今日是前妻仙逝14周年忌日，自己要上山去祭拜及懷恩，故只能放棄在墓園與愛妻吃一年一次的心靈午餐，會在中午會趕下山，於11時30分在鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。

微軟郭台銘華為
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