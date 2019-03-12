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挪威基金砍能源股 外資：台股這檔股票受害最大

2019-03-12 01:53經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

挪威主權基金宣布減碼能源股，摩根大通出具報告分析，台股遭調節幅度在亞股敬陪末座，但預估仍將流出1.1億美元，而且集中在單一標的：台塑四寶中的台塑化（6505）。

摩根大通表示，挪威主權基金宣布根據富時羅素指數，剔除歸類為探勘及產油的相關公司，事實上，為避免基金過度受油價波動影響，早在2017年，該基金就提出一份剔除能源公司的提案，此次付諸行動。根據公告，基金將剔除150家公司，依該基金去年底的資產規模推算，遭剔除公司約占整體組合1.2%，也就是76億美元。

摩根大通進一步比對各公司的國家分布，發現亞股中，澳洲公司將被剔除12家、泰國七家、日本六家、印度四家、香港及南韓三家，是公司遭剔除較多的主要市場。不過若納入投資比例，印度四家公司預估被減碼6.5億美元最多，次為澳洲12家公司估被減碼6.1億美元，再來中國有二家公司將被減碼4.1億美元。

台灣僅1家公司預估被剔除，也就是台塑化，預估被調節31,780張，流出資金約1.13億美元（新台幣34.9億元）。

若對照台塑化董監持股，上榜大股東的外資名單，只有渣打託管創世、匯豐託管包爾、渣打中央資本及匯豐託管亞電，皆屬於公司投資專戶，最多的渣打託管創世持有5.72萬張，最少的匯豐託管亞電也有4.59萬張，持股比介於0.4%-0.6%。

外資估計，挪威主權基金減碼能源股，將影響台塑化流出近35億元。報系資料照
外資估計，挪威主權基金減碼能源股，將影響台塑化流出近35億元。報系資料照
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台塑化渣打
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