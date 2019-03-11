撤昆山奇美臨時管理小組？誠美材董座：無此事

2019-03-11 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）今（11）日由董事長何昭陽召開董事會，據稱，包括解散子公司昆山之奇美「臨時經營管理小組」、撤回4月26日召開臨時股東會等事項，皆達成共識。誠美材董事長何昭陽澄清，此次董事會僅在「銀行拒絕動撥資金問題」和「昆山奇美增資案」兩事項有共識，其他事項並未討論到。

誠美材今天早上，董事會「鬧雙胞」，副董事長葉美麗先於早上七點，偕同其他董事自行召開董事會；隨後，何昭陽於九點召開董事會。何昭陽召集的董事會中，葉美麗及董事陳俊雄皆出席，是何昭陽回任後，兩人首度參加何昭陽所召開的董事會；梁基磐缺席但委任另一名獨立董事劉韋廷出席；董事全數參加。

何昭陽表示，今年1月14日董事會紛爭，引起銀行團恐慌，資金遭銀行凍結，今天董事會是要凝聚共識，以面對財務問題，會中除了討論銀行拒絕動撥資金問題，以及昆山奇美增資案，但包括解散昆山奇美經營管理小組、撤回4月26日召開誠美材臨股會、邀請誠美材大股東及策略性投資人群創進行私募等事項，並無討論到。

何昭陽進一步指出，今年3月7日劉韋廷已發布重訊，聲明沒有和葉美麗共同聲明3月11日召開董事會，葉美麗無權召開董事會，其召開董事會本就違法，其會中的所有議案，也沒有經過過半董事同意通過；目前臨股會由劉韋廷召開，要徹底解決爭議，完全都在繼續進行中，沒有撤銷。