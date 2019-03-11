親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工

2019-03-11 17:17聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

華映公司今天公布重大訊息，預計裁減生產線和行政人員合計2500人。桃園市政府勞動局表示今天收到華映提出大量解僱勞工計畫書，外傳5月開始裁員，將派員入廠訪查會，並注意業者是否依勞動相關法令規定及程序辦理，同時全力協助工會和資方調解，還有為員工媒合新工作。

勞動局指出，華映以整體經濟環境不佳，財務陷入困境，已在去年12月13日向桃園地方法院聲請重整等因素，提出大量解僱勞工計畫書，目標是楊梅、龍潭兩個廠，目前有約3600名員工，仍維持生產，預計裁減2500人，這一波裁員是繼去年宏達電提出大量解僱1500人以後，市政府受理人數最多的大量解僱案。

勞動局於去年12月華映公司發生財務危機時，分別於12月14日、17日及今年1月14日派員訪查，1月18日邀集律師及會計師前往該公司訪視了解狀況，主動發函請法院作成緊急處分時應優先顧及員工權益，也協助華映公司企業工會進行與公司協商的準備事宜。勞動局長陳靜航也主動拜會公司管理階層及工會理事長，提醒公司應遵守法令確保勞工權益。

勞動局勞資關係科表示，除了督促華映遵守相關法令，將主動協助勞資雙方協商，員工如有權益受損，可向勞動局申訴或申請勞資爭議調解。

市府就業服務處也將提前安排分梯次到華映辦理失業給付說明會，協助被資遣員工後續失業給付認定相關事宜，另為協助被資遣員工順利轉換職場，就服處也將辦理專案徵才活動，以協助被資遣員工早日重返職場。

華映楊梅、龍潭廠要裁2500人 創桃園近年最大量解僱，圖為楊梅廠區。記者鄭國樑／...
華映楊梅、龍潭廠要裁2500人 創桃園近年最大量解僱，圖為楊梅廠區。記者鄭國樑／攝影
分享

華映失業給付資遣
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

華映提大量解雇勞工計畫書 估影響2,500名員工

2019-03-11 16:30

華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人

2019-03-11 16:30

新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件

2019-03-11 16:10

台灣大+台灣思科 推雲端總機

2019-03-11 14:31

momo富邦媒召募電商生力軍 學士級試用45K起

2019-03-11 12:56

新鉅科擬斥資逾27億 於中科建新廠

2019-03-11 12:55

誠美材董事長之爭 待股臨會改選徹底解決

2019-03-11 12:31

未來製造業靠數據 阿里巴巴B2B扮「數據管家」

2019-03-11 08:54

三大電子零組件 報價急跌

2019-03-11 00:17

電子業景氣反轉／通路商預估 最快Q3止穩

2019-03-11 00:16

微軟告鴻海「沒付權利金」 全球電子業關注

2019-03-11 00:10

非蘋大拉貨 台廠迎暖流

2019-03-10 23:55

智慧穿戴夯 群光受惠

2019-03-10 23:53

貿戰掃到…3大電子元件 首季慘跌

2019-03-10 23:41

非蘋陣營搶市 新機連環發

2019-03-10 23:24

微軟告鴻海 指控未付權利金

2019-03-10 23:20

信邦董座專訪／信邦犀利 拚連十年成長

2019-03-10 23:03

信邦董座專訪／老師創業 守信重品質

2019-03-10 23:02

信邦董座專訪／切入風電電動車 成果豐

2019-03-10 23:02

微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21

中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

騙不了它！AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 13:30

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:59
看更多

熱門文章

怒！錢變小…物資卻17年瘋漲 恐怖暴增24%是它

2019-03-11 09:00

三大電子零組件 報價急跌

2019-03-11 00:17

微軟告鴻海「沒付權利金」 全球電子業關注

2019-03-11 00:10

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

華映宣布 將大量解雇約2,500名員工

2019-03-11 16:20

華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人

2019-03-11 16:30

3月車市大爆發 產線趕工

2019-03-11 00:04

反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51

還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解

2019-03-11 10:06

非蘋大拉貨 台廠迎暖流

2019-03-10 23:55

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

微軟告鴻海 指控未付權利金

2019-03-10 23:20

微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21

中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08

彰銀案將宣判？台新金總座：要退要進我們都願意

2019-03-11 15:35

台商資金匯回法 要過APG這關

2019-03-10 23:22

潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業

2019-03-11 11:24

ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人

2019-03-11 16:09

貿戰掃到…3大電子元件 首季慘跌

2019-03-10 23:41

當初是誰解散味全龍？魏應行：抱歉讓魏應充揹20年黑鍋

2019-03-11 14:45

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

台鐵活化資產 車站變旅館

2019-03-11 00:13

電子業景氣反轉／通路商預估 最快Q3止穩

2019-03-11 00:16

台新金去年獲利降 踩雷陸企將嚴審授信

2019-03-11 16:07

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

打臉韓國瑜經濟示範區 國發會：恐將MIC洗成MIT

2019-03-11 16:45

新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件

2019-03-11 16:10

交際費、廣告費列報 別搞混

2019-03-10 23:23

韓國瑜要推自經區 國發會：MIC產品變MIT

2019-03-11 11:02

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

興富發天價購地 建辦公大樓可租可售適財務操作

2019-03-10 18:36

耐斯麵包進駐嘉基 7坪店面目標年營收2千萬

2019-03-11 15:03

中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43

潤泰全資遣楊梅廠員工 勞工舉牌：求尹衍樑救老員工

2019-03-11 13:10

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

台泥攜土國OYAK集團 搶進葡萄牙北非市場

2019-03-11 08:36

名家觀點／翻轉南台灣經濟三大關鍵

2019-03-10 23:00

智慧穿戴夯 群光受惠

2019-03-10 23:53

華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工

2019-03-11 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top