華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工

2019-03-11 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



華映公司今天公布重大訊息，預計裁減生產線和行政人員合計2500人。桃園市政府勞動局表示今天收到華映提出大量解僱勞工計畫書，外傳5月開始裁員，將派員入廠訪查會，並注意業者是否依勞動相關法令規定及程序辦理，同時全力協助工會和資方調解，還有為員工媒合新工作。

勞動局指出，華映以整體經濟環境不佳，財務陷入困境，已在去年12月13日向桃園地方法院聲請重整等因素，提出大量解僱勞工計畫書，目標是楊梅、龍潭兩個廠，目前有約3600名員工，仍維持生產，預計裁減2500人，這一波裁員是繼去年宏達電提出大量解僱1500人以後，市政府受理人數最多的大量解僱案。

勞動局於去年12月華映公司發生財務危機時，分別於12月14日、17日及今年1月14日派員訪查，1月18日邀集律師及會計師前往該公司訪視了解狀況，主動發函請法院作成緊急處分時應優先顧及員工權益，也協助華映公司企業工會進行與公司協商的準備事宜。勞動局長陳靜航也主動拜會公司管理階層及工會理事長，提醒公司應遵守法令確保勞工權益。

勞動局勞資關係科表示，除了督促華映遵守相關法令，將主動協助勞資雙方協商，員工如有權益受損，可向勞動局申訴或申請勞資爭議調解。