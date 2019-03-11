交大建築所「潟湖上的長城」獲國際競圖海平面上升首獎

2019-03-11 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



交通大學建築研究所學士後建築組陳聖涵與林長諄合作「潟湖上的長城（The Great Wall of Lagoon）」計畫，參與2018年Jacques Rougerie基金會國際建築競圖的海平面上升項目，提出挽救台灣西南沿海在海平面上升之下逐漸消失的地景，並結合當地經濟與文化習俗進行設計。提案自700多組國際競圖團隊中脫穎而出，獲得首獎肯定。

Jacques Rougerie基金會是由法國著名建築師Jacques Rougerie於2009年成立，屬於法國文化協會，目標為了促進人們對於海洋與太空的理解，並鼓勵年輕的建築師、工程師與設計師對未來創新的生活空間以及方式提出想像。

每年分成海洋、太空以及海平面上升等三個項目，分別針對於海洋垃圾污染、月球村及海岸線侵蝕等問題，對全世界徵集作品。該競賽特點在於學生和專業建築師同台競爭，以前衛設計爭取榮譽。

陳聖涵與林長諄有感於西南地方因海岸線侵蝕造成漁產棲地改變、產業以及人口外移、地貌凋零等現況，如何在對抗海平面上升的同時仍然保有原有產業以及環境，成為「潟湖上的長城」設計的發想來源。

「如果舊時的長城是為了抵禦侵略的蠻族，我們的長城是否能在保持海岸線的同時，更融入當地的住居、環境以及產業？」

陳聖涵表示，他們以嘉義東石地區做為想像的基地，分析近海漁業與氣候變遷、沙洲退移造成聚落改變的現況，在裝置上加入原有研發的固沙機制，並結合綠能設備，例如潮汐、太陽能等發電系統。在空間上更與當地生活文化結合，例如傳統聚落中修補漁具的工作空間、村民集會的廟埕等等。