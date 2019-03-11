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momo富邦媒召募電商生力軍 學士級試用45K起

2019-03-11 12:56經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

國內虛擬通路領導品牌momo富邦媒（8454），今（11）日宣布「2019儲備幹部計畫」（Management Associate program, 簡稱「MA計畫」）啟動，今年將招募電子商務、電視購物商品開發、顧客關係管理、大數據研發、倉儲物流、財務營運分析等六大類儲備幹部，薪資待遇將優於業界水準。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。107年度momo合併營收達420.2億元，年增26.4%，為創立以來最佳表現。

有鑑於人才是啟動企業邁向成長的核心引擎，momo為持續拓展市場，及因應快速變遷的零售環境，新年度加碼推出投資人才計畫。六大類MA，學士級試用期薪資45K，碩士50K，博士60K，通過試用後，薪資分別增加一萬元，試用期6個月。

momo招募MA計畫始於2014年，應徵人數年年創新高，去年更接獲1,500封求職履歷。

MA全方位培訓計畫課程涵蓋領導力、思考力、溝通力、專案力、團隊力與創新力等六大面向，長達六個月的精實培訓，邀請內外講師，引領MA如何從專業走向管理，並有系統性輪調機制，讓MA能快速掌握公司核心業務，建立宏觀營運視野，進而提升組織策略的整合力。

此外，momo更配有企業教練及職涯發展顧問，適時提供諮詢，啟發MA發揮專業才能，並實現自我成就，迅速成為新生代管理階級主管。

momo富邦媒「2019儲備幹部計畫」即日起至4月10日受理應徵，歡迎大學以上畢業、工作經驗二年以上各領域人才投履歷，預計召集10~15名MA。

momo富邦媒
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