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北國無黑山？瑞典「阿那力斯悲劇」的山難教訓

未來製造業靠數據 阿里巴巴B2B扮「數據管家」

2019-03-11 08:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

阿里巴巴國際交易市場（下稱「阿里巴巴B2B」）秉持著「讓天下沒有難做的生意」的使命，於2008年開始和台灣中小企業客戶，共同面對並解決中小企業做跨境貿易的痛點。阿里巴巴B2B指出，其擁有龐大全球買家流量及平台技術優勢，成為企業做跨境電商外貿的專屬「數據管家」，協助企業獲得致勝國際貿易戰場的知己、知買家、知市場「三知」能力，更可透過買家分析優化製造流程、市場定位及運營管理等，走向「新製造」的一大步。

阿里巴巴B2B在台十年，致力建立為台灣外貿環境及中小企業從思維和體質上朝數位化轉變。阿里巴巴B2B台灣總經理張岳博分享，阿里巴巴B2B從推動外貿生態圈，進而攜手第三方服務商，運用其生態資源，為台灣電商人才培育和媒合提供支持，同時透過推動商圈商會，共享經驗來促進企業成長。

張岳博表示，阿里巴巴B2B是從各種面向，支持台灣中小企業拓展外貿；此外，阿里巴巴B2B也每年舉辦台灣B2B電商峰會暨十大網商競賽，今年台灣十大網商競賽已正式邁入第五年，不僅看到越來越多企業從參加展覽轉型投入B2B跨境電商，運用平台功能打出漂亮的國際貿易成績單，更難能可貴的是企業已經具備「數據思維」。

張岳博認為，透過平台後台的龐大數據回饋，進而優化企業本身製造流程、或外貿出口的定位方向，是台灣站上未來舞台，邁向新製造的開始。

阿里巴巴直言，由製造商主導生產的時代已過去，未來將由買家來主導。

以往的傳統國際貿易，企業主憑藉曾經的成功經驗、直覺、及既有資源等來生產商品，因無法量化經驗和直覺，產品難以因應快速的市場需求變化，在生產鏈路中產生許多錯誤或耗損的浪費成本，未來的製造業要靠數據。

截至目前，阿里巴巴B2B總共培育超過3,000名學生，幫助超過1,000多家台灣中小企業，擁有外貿即戰力與靈活的網路新思維來迎向全世界，再創台灣優秀產品和服務的新局。

第五屆阿里巴巴B2B 台灣十大網商從平台力、外貿力、新商業模式等方面，歷經層層關卡篩選出前十強標竿網商企業，包括彰銓企業股份有限公司（2019十大網商冠軍）、南晶實業有限公司、三得冠股份有限公司、宗上企業股份有限公司、喜特麗國際股份有限公司、仂邁股份有限公司、立鑫企業有限公司、浯集跨境貿易服務有限公司、廣野精機股份有限公司、蘆洲機械有限公司。

阿里巴巴B2B第五屆「台灣十大網商」競賽。圖／阿里巴巴提供
阿里巴巴B2B第五屆「台灣十大網商」競賽。圖／阿里巴巴提供
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