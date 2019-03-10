網家公布整體農曆春節業績創下新高

2019-03-10 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



網路家庭（8044）今天公布，2月營收27.7億元，因工作天數少，月減19%、年減1.17%。網路家庭表示，累計前2月營收62億元，年增12%，整體農曆春節業績創下新高。本（3）月續推女王節活動，可望再推升營收。

網家指出，農曆春節買氣強勁，採購年貨需求和除舊布新商機旺盛，帶動整體農曆春節業績創下新高紀錄，而2月春節逢九天連假，國人長假出遊同時帶動行動購物業績衝高，來自行動購物的交易量已超越個人電腦（PC）端，顯示台灣消費者仰賴行動購物比率日益攀升，樂觀看待行動購物商機。

由於3月8日為婦女節，網家也順勢推出「女王節」活動，另外PChome24h購物也攜手線上商家、銀行、行動支付等推出購物返利聯盟，透過各項優惠及回饋吸引買氣；12日並將推出「上櫃慶」，可望持續推升整體業績表現。

網家表示，2月為農曆新年，年節效應帶動年菜、伴手禮盒、旅遊周邊商品買氣，加上西洋情人節鄰近新年，國人消費力較佳，手機空機成為送禮選擇之一。2月推出小米Mix2獨家開賣活動，帶動業績翻倍成長；2月下旬開賣三星旗艦新機Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e，預購情況熱烈，較去年預購S9活動的業績成長近40%。