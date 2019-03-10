親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣8村里長任大陸村委主任 違反兩岸條例將開罰

微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

美國CNBC報導，微軟上周五在美國對鴻海發起訴訟，對此，鴻海今日聲明：「集團不評論正在進行中的司法案件。」

美國媒體提到，微軟在美國加州北區地方法院提起訴訟，指控鴻海未就部分產品每年提供2次權利金報告以及未準時支付權利金。

鴻海微軟
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

黃國棟經營心法 首重分散風險

2019-03-10 13:48

金屬3D列印練兵 安集拚明年起收割

2019-03-10 13:45

安集 讀書會意外激盪競爭力

2019-03-10 13:41

叫阮第一名／新日興轉型多元經營 年收百億元

2019-03-10 00:05

蘋果傳月底發新品 供應鏈期待又怕受傷害

2019-03-10 00:04

郭台銘回饋母校 捐款千萬打造智慧教室

2019-03-09 23:36

鴻海Belkin旗艦店 進駐三創

2019-03-09 23:27

郭台銘戲稱侯友宜「叔叔」 想在新北投資

2019-03-09 23:17

影／用這招追到老婆 郭董告訴大家手帕妙用

2019-03-09 16:07

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

騙不了它！AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 13:30

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:39
看更多

熱門文章

被貴人騙光錢 追女友被當小偷 吳清友為此創立誠品

2019-03-10 10:00

租稅天堂 7月起禁設紙上公司

2019-03-10 00:14

反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51

台積董座談人才 必備三特質

2019-03-09 23:13

石化歲修潮 原料行情看漲

2019-03-09 23:50

叫阮第一名／新日興轉型多元經營 年收百億元

2019-03-10 00:05

郭台銘回饋母校 捐款千萬打造智慧教室

2019-03-09 23:36

經濟分析／杜紫宸：高雄發展周間經濟 市民才能天天發財

2019-03-10 17:02

蘋果傳月底發新品 供應鏈期待又怕受傷害

2019-03-10 00:04

專家：境外資金 回台是選項

2019-03-10 00:17

製造業勞工 加班工時長…每月平均逾20小時

2019-03-09 22:40

一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42

石化業這一波歲修…可能下肥上瘦

2019-03-09 23:49

鴻海Belkin旗艦店 進駐三創

2019-03-09 23:27

打造台灣自有運動品牌ZEPRO 他視消費者為代言人

2019-03-10 15:34

郭台銘戲稱侯友宜「叔叔」 想在新北投資

2019-03-09 23:17

日商加碼投資台灣 3大關鍵數據揭軟實力戰略

2019-03-10 11:47

台北國泰萬怡酒店 11日開幕

2019-03-09 23:08

中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08

金屬3D列印練兵 安集拚明年起收割

2019-03-10 13:45

百貨商場激戰搶客 日系美食成必備武器

2019-03-10 11:50

7月起停售酒償險 金管會與業者達共識

2019-03-10 15:51

匯市最前線／外資匯出 台幣周線翻黑

2019-03-09 23:45

全台僅存唯一的台南車站2樓旅館 明年招商委外營運

2019-03-10 15:44

安集 讀書會意外激盪競爭力

2019-03-10 13:41

中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43

汽油11日不漲價 中油估自行吸收1.65億元

2019-03-10 13:31

黃國棟經營心法 首重分散風險

2019-03-10 13:48

KTV兩大龍頭聯姻 公平會關注市場變化

2019-03-10 15:08

興富發天價購地 建辦公大樓可租可售適財務操作

2019-03-10 18:36

46%企業給付加班費用 8.1%給補休

2019-03-09 22:39

台鐵資產活化利用 今年釋出兩筆土地辦都更

2019-03-10 16:00

台大校園博覽會／中信金 秀科技力找新血

2019-03-09 23:11

教育、影音、傳播業 常無償加班

2019-03-09 22:38

台大校園博覽會／中華電 總座上前線攬才

2019-03-09 23:10

台大校園博覽會／金融業 百萬年薪招MA

2019-03-09 23:09

地墊做公益 每年贈社福團體

2019-03-09 23:52

網家前兩月營收62億 行動購物商機熱

2019-03-10 16:23

台大校園博覽會／台新金 今年要徵800夥伴

2019-03-09 23:11

換手機推業績 網家2月營收27億元

2019-03-10 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top