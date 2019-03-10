微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



美國CNBC報導，微軟上周五在美國對鴻海發起訴訟，對此，鴻海今日聲明：「集團不評論正在進行中的司法案件。」

美國媒體提到，微軟在美國加州北區地方法院提起訴訟，指控鴻海未就部分產品每年提供2次權利金報告以及未準時支付權利金。