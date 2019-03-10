中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信今日延續日前台大校園徵才博覽會的熱烈人氣，由公司主管率徵才團隊揮軍南下，分別參加交大校園徵才博覽會及2019成功大學南區就業博覽會，招攬菁英人才。

中華電信表示，打破過往招募人才的模式，採取直球對決，由公司主管直接在徵才博覽會上與青年學子面談；在台大徵才博覽會現場獲得廣大迴響並吸引大批青年學子把握難得的機會，紛紛至攤位填寫履歷資料及爭取面談機會，期待能加入中華電信這個大家庭。

中華電信董事長鄭優今年一開春就宣示，開展為期三年的公司大規模策略轉型計畫：「躍升2021；RISE ON, TOGETHER」，要超越過往，讓公司蛻變升級，展現迎向未來挑戰的決心。

今年中華電信的校園徵才除了招募核心業務包括AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等人才，總計今年公司將有1,600名左右之新人才加入，為公司策略轉型奠基及儲備優秀人才。

中華電信表示，具備享譽國際的研發能量，更有完善的培訓環境與育才計畫以及業界稱羨的福利制度。

中華電信強調，為了照顧員工，讓他們住無所憂，今年更將於楊梅區電信研究院打造全新智慧綠能建築員工宿舍，未來也將持續擴充員工宿舍規模，讓公司人才除了有一個可以發揮專才的工作環境外，更有一個安心、穩定舒適的居住環境。

中華電信指出，為了積極招攬新一代資通訊人才，這次前進校園，有信心網羅高端科技優秀人才。除了在徵才博覽會當天進行初選、並為通過初選的人才安排正式甄試外，公司相關職缺也將不定期於官方網站釋出，歡迎有興趣的社會新鮮人前來報名。